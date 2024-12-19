Путин ответил на вопрос о лекарствах из Башкирии

Кроме того, уфимцы обращались к Владимиру Путину в эти дни и по альтернативным каналам связи. Например, в чате канала администрации Уфы президента России попросили обратить внимание на городские дороги. Также уфимцы просят у Владимира Путина защиты от уголовников. Чиновники открыли в спальном районе центр социализации заключенных. Что способна сотворить совокупность криминального прошлого, открытого доступа к алкоголю и массы работающих вокруг учреждений для детей — даже страшно предположить.