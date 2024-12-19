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Posted 19 декабря, 12:53

Published 19 декабря, 12:53

Modified 19 декабря, 12:59

Updated 19 декабря, 12:59

Путин ответил на вопрос о лекарствах из Башкирии

Путин ответил на вопрос о лекарствах из Башкирии

19 декабря 2024, 12:53
Фото: kremlin.ru.
Претензия об обеспечении инсулином диабетиков из Башкортостана прозвучала в прямом эфире «Итогов года» с президентом России в четверг, 19 декабря.

В прямом эфире «Итогов года» с Владимиром Путиным была озвучена проблема с лекарственным обеспечением. Так, автор обращения из Нефтекамска указала, что не может получить по льготному рецепту жизненно необходимый ей инсулин. Вопрос из Башкирии натолкнул Владимира Путина на рассказ о работе фармацевтических компаний в России.

— Сейчас наши фармкомпании вкладывают в развитие десятки миллиардов рублей. Начали создавать собственные препараты и субстанции, сложные лекарства для борьбы с онкологией. Вопросом инсулина занимаются в Санкт-Петербурге. Деньги на обеспечение россиян льготными лекарства у государства есть. Вопрос к тому, что иногда возникают проблемы и задержки на местах, — признал Владимир Путин. — На все сбои обязательно обратим внимание.

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Напомним, вопросы на «Итоги года» от россиян принимали с 8 декабря 2024 года. За десять дней по всем каналам связи — от смс до соцсетей — поступили порядка 2 млн обращений. Среди них — проблемы из Башкирии. Так, пенсионер пожаловался на текущую кровлю дома, а жительница Уфы на грабительские тарифы за обслуживание внутридомового газового оборудования.

Кроме того, уфимцы обращались к Владимиру Путину в эти дни и по альтернативным каналам связи. Например, в чате канала администрации Уфы президента России попросили обратить внимание на городские дороги. Также уфимцы просят у Владимира Путина защиты от уголовников. Чиновники открыли в спальном районе центр социализации заключенных. Что способна сотворить совокупность криминального прошлого, открытого доступа к алкоголю и массы работающих вокруг учреждений для детей — даже страшно предположить.

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Заметим, что в подобном формате — совмещения «Прямой линии» и большой итоговой пресс-конференции — Владимир Путин общается с журналистами и россиянами в третий раз. Впервые этот вариант отчетного диалога был опробован в COVID-19, летом 2020 года. В прошлом году его повторили в Гостином дворе.

Топ-5 тем обращений на «Итоги года» с Владимиром Путиным из Башкирии

  • Пенсии
  • Здравоохранение
  • ЖКХ
  • Дороги и транспорт
  • Рост цен
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