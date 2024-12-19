Президент ТПП РФ Катырин подвел экономические итоги года

Posted 19 декабря, 08:41
Published 19 декабря, 08:41
Modified 19 декабря, 08:55
Updated 19 декабря, 08:55
Оценивая уходящий год, Катырин отметил, что в прошлом году экономика показала рост ВВП на уровне 3,6%. Он выделил, что наибольший рост наблюдался в промышленном производстве (4,5%), обрабатывающей отрасли (8,1%) и особенно в машиностроении, где рост составил 20%. Тем не менее он упомянул о существующих трудностях, таких как нехватка кадров и финансовых ресурсов. При таких условиях крайне сложно не только запустить новые инвестиционные программы, но и завершить уже начатые. Это касается бизнеса различных форматов и масштабов.
Глава ТПП РФ отметил, что необходимо принятие мер на уровне государства. В числе первоочередных шагов он указал на необходимость гибкой политики Центрального банка, позволяющей реализовывать идеи, начатые в предыдущие годы, на тех условиях, что были согласованы ранее.
Катырин также прокомментировал, необходимо ли возвращение ряда компаний на российский рынок. Он сказал, что если это произойдет, то приоритетом должна стать область высоких технологий. По его мнению, россияне стремятся к технологической независимости, хотя в некоторых направлениях, таких как электроника, достижение цели пока является сложным. При этом он подчеркнул, что позволить компаниям вернуться возможно, но только если их ниша еще не занята.
Отвечая на вопрос, что сейчас беспокоит российских предпринимателей, Катырин выразил обеспокоенность по поводу теневой экономики. Он указал на проблемы с предприятиями, которые уклоняются от уплаты налогов, выплачивают зарплаты в конвертах и завозят китайские товары, маскируя их под российскую продукцию. Катырин добавил, что 44% опрошенных предпринимателей выявили теневую экономику как главную проблему.
По мнению президента ТПП РФ, существует серьезная проблема и с точки зрения отношения малого бизнеса, особенно микропредприятий, к самозанятым. Более 70% самозанятых чувствуют угрозу для своих компаний. Эта ситуация особенно актуальна в индустрии красоты. Самозанятые и предприниматели действуют на одном рынке, но условия их работы отличаются кардинально. У самозанятых нет проверок и обязательной отчетности, в то время как для предпринимателей и микробизнеса существует множество журналов, которые необходимо вести, — например, в парикмахерских их может быть более 20. Бизнесмены не требуют запретительных мер, их пожелание заключается в создании равных условий для всех, исключении лишней бюрократии.
Важно упомянуть, что в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства с 2025 года будет предусмотрена часть, касающаяся нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Катырин прокомментировал, как это может повлиять на изменения в государственной поддержке бизнеса.
Он отметил, что цифры в нынешних условиях, конечно, не будут такими, как в прошлом. Новый подход будет сосредоточен на более скромных показателях, ориентированных на поддержку малого бизнеса. В условиях сокращающихся возможностей необходимо более четко и целенаправленно определить, кому будут направлены ресурсы. У бизнеса остается существенный вопрос относительно амнистии.
Тем не менее существует ряд вопросов: как оценить развитие своего бизнеса и открытие новых направлений? Это дробление или нет? Следует ли идти в налоговую и заявить о своем желании получить амнистию или бизнес полностью вписывается в требования? По словам Катырина, определить дробление с помощью чисел и ясных математических понятий невозможно. Однако необходимо разработать механизм, который позволит тем, кто на это рассчитывает, адекватно оценить свое положение.
Следующий вопрос, который он осветил, касается НДС.
«По природе своей он может возникнуть, когда эту стоимость создали. Вам заплатили аванс, вы еще ничего не создали, а с вас уже деньги взяли. Не очень правильно, наверное, да? И мы не один раз предлагали отменить авансовые платежи. У нас и так денег не очень много у предпринимателей. В малом бизнесе тем более. Но пока, к сожалению, этот вопрос не решается. Но, мне кажется, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, было бы правильно предприятиям в этой части помочь», — сказал он.
Катырин также подвел итоги председательства России в БРИКС, где возглавил Деловой совет.
По его словам, период оказался довольно сложным. Во-первых, количество стран, входящих в БРИКС, увеличилось на пять. Катырин подчеркнул плюсы данного объединения. Первое заключается в том, что применяется принцип консенсуса. Пока все страны не согласятся с предложением, принятие решения невозможно. Это особенно привлекательно, так как государства ощущают себя равноправными партнёрами в обсуждении общих вопросов за одним столом.
Катырин отметил, что необходимо разработать финансовую структуру БРИКС, позволяющую осуществлять взаиморасчеты вне зависимости от внешних факторов. Важно создать платформу для взаимных инвестиций, где будут представлены привлекательные инвестиционные проекты, а участники смогут принимать в них участие. Кроме того, в контексте финансов важно создание рейтингового агентства.
Таким образом, для россиян критически важно, чтобы в рамках БРИКС формировались объективные рейтинговые оценки, охватывающие как государства, так и банки и компании, добавил глава ТПП РФ.
Еще одной важной темой, которую отметил Катырин, является организация транспортной логистики. Он также рассказал об учреждении рабочей группы, которая будет заниматься вопросами транспортно-логистической связанности, в частности «Север — Юг».
Глава ТПП РФ подчеркнул, что цифровизация, искусственный интеллект теперь становятся актуальными для всех. Однако это затрагивает весьма серьезные вопросы — нарушения в энергетических системах, безопасность государства, ядерную безопасность и прочее. Если искусственный интеллект начнет управлять чем-то важным, это может привести к глобальной катастрофе, затрагивающей не только одну страну.
«И в этом направлении надо тоже договариваться о правилах игры, как это все будет», — сказал Катырин.
Также он подвел итоги торгово-экономического взаимодействия России на 2024 год.
По его словам, из почти 750 миллиардов долларов объемов торговли 51% составляет азиатский регион. В совокупности на дружественные страны приходится около 88%. Европейским странам достается всего 3%, и по итогам 2024 года эта доля может еще сократиться.
«Это же растущие рынки, никто ведь не идет на стагнирующие рынки», — сказал глава ТПП РФ.