Президент ТПП РФ Катырин подвел экономические итоги года

По мнению президента ТПП РФ, существует серьезная проблема и с точки зрения отношения малого бизнеса, особенно микропредприятий, к самозанятым. Более 70% самозанятых чувствуют угрозу для своих компаний. Эта ситуация особенно актуальна в индустрии красоты. Самозанятые и предприниматели действуют на одном рынке, но условия их работы отличаются кардинально. У самозанятых нет проверок и обязательной отчетности, в то время как для предпринимателей и микробизнеса существует множество журналов, которые необходимо вести, — например, в парикмахерских их может быть более 20. Бизнесмены не требуют запретительных мер, их пожелание заключается в создании равных условий для всех, исключении лишней бюрократии.