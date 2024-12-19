Покатушки со стрельбой устроили в Башкирии

Posted 19 декабря, 17:22
Published 19 декабря, 17:22
Modified 19 декабря, 18:54
Updated 19 декабря, 18:54
По словам авторов публикации, случилось всё на Московском проспекте в городе Октябрьский в Башкортостане. Как видно на записи, во время движения мужчины высунулись из окна легкового транспортного средства и стали запускать фейерверки.
Не исключено, что нарушителей ПДД уже ищут сотрудники Госавтоинспекции — в случае установления личностей горожан, решивших проводить уходящий год «с огоньком», виновникам шума может грозить серьёзный штраф.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе посреди железнодорожных путей вспыхнул трамвайный вагон. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.