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Posted 19 декабря, 17:22

Published 19 декабря, 17:22

Modified 19 декабря, 18:54

Updated 19 декабря, 18:54

В Башкирии запускали фейерверки из автомобиля

Покатушки со стрельбой устроили в Башкирии

19 декабря 2024, 17:22
Фото: vipokt/Telegram.

В Башкирии запускали фейерверки из автомобиля

Весёлая компания, решившая создать в Октябрьском новогоднее настроение, рискует нарваться на штраф — кадры опасной забавы публикуют местные Telegram-каналы в четверг, 19 декабря.

По словам авторов публикации, случилось всё на Московском проспекте в городе Октябрьский в Башкортостане. Как видно на записи, во время движения мужчины высунулись из окна легкового транспортного средства и стали запускать фейерверки.

Не исключено, что нарушителей ПДД уже ищут сотрудники Госавтоинспекции — в случае установления личностей горожан, решивших проводить уходящий год «с огоньком», виновникам шума может грозить серьёзный штраф.

Видео: vipokt/Telegram.
В Уфе сгорел трамвай
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе посреди железнодорожных путей вспыхнул трамвайный вагон. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

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