Парламент утвердил верхушку Правительства Башкирии

Posted 19 декабря, 06:24
Published 19 декабря, 06:24
Modified 19 декабря, 07:29
Updated 19 декабря, 07:29
В четверг, 19 декабря, в Уфе проходит последнее в 2024 году пленарное заседание республиканского парламента. Первым делом депутаты приступили к вопросам о даче согласия главе региона по кадровым назначениям в Правительстве РБ.
Больших изменений в составе кабинета министров Башкирии не произошло. Все вице-премьеры, включая двух первых вице-премьеров, остались на своих местах, и теперь они уже не и. о. (исполняющие обязанности). Какими были после выборов Главы Республики Башкортостан 18 сентября. Из этой обоймы выпал только и. о. вице-премьера Алан Марзаев, который сейчас находится под следствием. Плюс глава Минземимущества Наталья Полянская повысила свой статус до вице-премьера.
Напомним состав руководства правительства Башкирии на сегодня. Возглавляет его Андрей Назаров, его первыми заместителями продолжают оставаться Рустам Муратов и Урал Кильсенбаев. В ранге заместителей премьер-министра согласованы с парламентом Ильшат Фазрахманов, Александр Шельдяев, Азамат Абдрахманов, Наталья Полянская, а также Ирек Сагитов и Рустем Газизов.
Добавим, что после выборов главы региона Радий Хабиров должен был назначить новое правительство. Получается, что на согласование первых девяти руководителей кабинета министров у него ушло три месяца. Теперь ему остается издать указы о назначении вице-премьеров, а также расставить по местам руководителей министерств и ведомств.