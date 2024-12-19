Парламент утвердил верхушку Правительства Башкирии

Напомним состав руководства правительства Башкирии на сегодня. Возглавляет его Андрей Назаров, его первыми заместителями продолжают оставаться Рустам Муратов и Урал Кильсенбаев. В ранге заместителей премьер-министра согласованы с парламентом Ильшат Фазрахманов, Александр Шельдяев, Азамат Абдрахманов, Наталья Полянская, а также Ирек Сагитов и Рустем Газизов.



Добавим, что после выборов главы региона Радий Хабиров должен был назначить новое правительство. Получается, что на согласование первых девяти руководителей кабинета министров у него ушло три месяца. Теперь ему остается издать указы о назначении вице-премьеров, а также расставить по местам руководителей министерств и ведомств.