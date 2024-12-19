Отдых в Анапе из-за разлива мазута стал невозможен для жителей Башкирии

Posted 19 декабря, 11:11
Published 19 декабря, 11:11
Modified 19 декабря, 11:23
Updated 19 декабря, 11:23
Любимое многими россиянами место для отдыха с детьми на море терпит экологическую катастрофу после произошедшего ЧП, связанного с крушением танкеров в акватории Черного моря. Ведутся активные работы по ликвидации.
Во время шторма в Черном море 15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» оказались на мели и были повреждены. 26 моряков были спасены, один человек погиб. Мазут оказался в воде и начал дрейфовать к берегу. 17 декабря сигнал бедствия у порта «Кавказ» подал третий танкер «Волгонефть 109». Несмотря на то, что у судна поврежден грузовой танк, по словам капитана корабля, корпус герметичен.
По данным МЧС, основные работы на пляжных территориях завершены. С центрального пляжа Витязево вывезли около 300 тонн собранных нефтепродуктов и пораженного песка. Участок береговой полосы протяженностью около километра практически очищен. Идет работа по зачистке мелких вкраплений мазута. Продолжается вывоз мешков. МЧС приготовило 65 световых башен, чтобы не прекращать ликвидацию последствий ЧС с наступлением темноты. Ведется постоянный мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута. Всего в зоне мониторинга 70 км береговой полосы в Темрюкском районе и Анапе. Объявлен сбор добровольцев для уборки пляжей. Очистить последствия экологического бедствия занимаются не только жители Анапы. Свыше тысячи волонтеров приехали из близлежащих районов и муниципалитетов Кубани. Работы координирует оперативный штаб — сообщает интернет издание anapa.media.ru
Мнение экологов на сегодняшний день не утешительно.
— Это страшная экологическая катастрофа. Очищать прибрежную линию стоит не только ради пляжа. Нефтепродукты после разлива через какое-то время оседают на дно и отравляют все живое, и не только воду. Думаю, что стоит объявить о масштабной экологической катастрофе и попросить помощи у мирового сообщества. Как бы там не было, земля — система замкнутая. Плохо будет не только в Краснодарскому краю. Есть специальные вещества, которые связывают нефтепродукты, а потом их можно утилизировать. Очистить такие объемы загрязнений вручную, как это делается сейчас, крайне сложно. Возможно, к началу туристического сезона с пляжей успеют мазут убрать. А вот как быть с той частью, которая осела на дно? Большой вопрос, — поделилась своим мнением эколог-общественник Ирина Курели.
По данным Interfax-Russia.ru: президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский назвал разлив мазута в Черном море экологической катастрофой.
Что же ожидать дальше? Станет ли «Детская республика» недоступной для отдыха россиян. Как пройдет новогодний сезон и что ожидать летом?
По мнению специалиста туристической отрасли, Алины Юсуповой отдых в Анапе в этом летнем сезоне под угрозой. Ситуация катастрофическая, которая захватывает огромные пространства побережья. И это, несомненно, повлияет на всю экологию региона. Нанесенный ущерб колоссальный. Поток туристов катастрофа также затронет. Однако все будет зависеть от нескольких факторов.
— Все зависит от того, как быстро будет проводиться ликвидация всех этих последствий. Что касается туристов. Думаю, сейчас это не отпугнет людей. Т.к. большинство летят не купаться, а получить эмоции. Большинство отправляются в Сочи, т. к. там один из самых красивых горнолыжных курортов в России. Повсюду предновогоднее праздничное настроение. Люди поедут туда встречать Новый год. Большинство остановятся в горах, море их не особо будет интересовать, — комментирует Алина.
Совершенно другая ситуация, по мнению эксперта, будет в Анапе. Туда люди в основном отправляются из-за моря и песчаных пляжей.
— Отдых в Анапе, думаю, не заинтересует туристов еще долго, до лета точно. Сейчас, конечно же, не стоит ехать туда, т. к. даже запах нефтепродуктов опасен. Но, надеемся, до начала сезона все ликвидируют, чтобы не было никакой опасности для жизни. Но купаться в самых зараженных участках, считаю, не будут еще долгое время. Даже собранный мазут с пляжей оставляет за собой опасные вещества. Сколько на это потребуется времени — неизвестно, — комментирует турагент.
Однако большинство туроператоров уверены в том, что туристы не откажутся от уже купленных туров. Отмена ранее забронированного тура за две недели до Нового года возможно только со штрафами. Зимой люди не купаются в море. А к летнему сезону проблема, скорее всего, будет решена, надеются представители туристических агентств.
Город считается российской столицей детского отдыха. Здесь особый климат и больше всего солнечных дней. Уникальное географическое расположение и целебный воздух, насыщенный кислородом, озоном, морскими солями и фитонцидами морских водорослей. Особенно полезны для детского здоровья. В первую очередь Анапа — это бальнеологический курорт. Здесь располагается более 200 санаториев. Целебные грязи добытые из вулканов Чембурского и Витяземских лиманов и минеральные воды используются для лечения широкого спектра заболеваний. Здесь помогают людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, детям часто болеющим ОРЗ, ОРВИ.
И конечно всем известна ценность пляжей в Анапе с комфортным входом в море. И теплой водой у мелководья. Здесь много детских развлечений: дельфинарии, аквапарки, парки развлечений.