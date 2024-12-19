Отдых в Анапе из-за разлива мазута стал невозможен для жителей Башкирии

Во время шторма в Черном море 15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» оказались на мели и были повреждены. 26 моряков были спасены, один человек погиб. Мазут оказался в воде и начал дрейфовать к берегу. 17 декабря сигнал бедствия у порта «Кавказ» подал третий танкер «Волгонефть 109». Несмотря на то, что у судна поврежден грузовой танк, по словам капитана корабля, корпус герметичен.