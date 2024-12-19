Очаровательная девушка по ночам сражается со снегом в Уфе

Posted 19 декабря, 05:59
Published 19 декабря, 05:59
Modified 19 декабря, 07:42
Updated 19 декабря, 07:42
Марина Потапова — второкурсница Башкирского государственного аграрного университета. Она стала одной из немногих девушек, работающих водителем трактора в МБУ «Служба по благоустройству Ленинского района». Несмотря на свою хрупкость, Марина уверенно управляет четырехтонным трактором МТЗ, очищая тротуары от снега и наледи.
— И коня на ходу остановит, и дороги на тракторе почистит, — так говорят уфимцы при виде Марины Потаповой за рулем трактора. Коллеги тепло отзываются о ней, помогают осваивать технику, — пишет глава Ленинского района Олег Котов.
Работа в ночные смены чередуется с дневными, это позволяет ей совмещать учебу и борьбу со снегом. Стоит отметить, что по данным администрации района, заработная плата на аналогичные вакансии варьируется от 35 000 до 55 000 рублей в зависимости от должности и графика работы. Незанятых вакансий — в избытке.
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Как ранее сообщал Mkset,