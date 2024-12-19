Очаровательная девушка по ночам сражается со снегом в Уфе

Работа в ночные смены чередуется с дневными, это позволяет ей совмещать учебу и борьбу со снегом. Стоит отметить, что по данным администрации района, заработная плата на аналогичные вакансии варьируется от 35 000 до 55 000 рублей в зависимости от должности и графика работы. Незанятых вакансий — в избытке.