Новогодняя елка довела уфимцев до уголовного дела

Posted 19 декабря, 11:31
Published 19 декабря, 11:31
Modified 19 декабря, 12:30
Updated 19 декабря, 12:30
Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, в ходе мониторинга интернета был выявлен видеоматериал. Там были запечатлены «двое молодых людей, осуществляющих рубку хвойного дерева во дворе жилого дома на улице Тукаева».
— Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 9 изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. Ими оказались 23-летняя уфимка и 25-летний уроженец Нефтекамска, — сообщили в МВД Башкирии.
По предварительным данным, молодые люди решили украсить свой дом живой елкой и вооружились ножовкой для ее добычи. В поисках подходящего дерева они обошли несколько улиц Уфы и в итоге выбрали ель, которую спилили и принесли домой. Данный инцидент вызвал возмущение людей, которые лично выращивали красавицу все шесть лет.
На основании собранных материалов по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Эта статья предусматривает разные виды наказаний: штрафы от 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до четырех лет.