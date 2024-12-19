Новогодняя елка довела уфимцев до уголовного дела

По предварительным данным, молодые люди решили украсить свой дом живой елкой и вооружились ножовкой для ее добычи. В поисках подходящего дерева они обошли несколько улиц Уфы и в итоге выбрали ель, которую спилили и принесли домой. Данный инцидент вызвал возмущение людей, которые лично выращивали красавицу все шесть лет.