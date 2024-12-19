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Posted 19 декабря, 11:31

Published 19 декабря, 11:31

Modified 19 декабря, 12:30

Updated 19 декабря, 12:30

В Уфе нашли воров новогоднего дерева

Новогодняя елка довела уфимцев до уголовного дела

19 декабря 2024, 11:31
Фото: МВД России по РБ.

В Уфе нашли воров новогоднего дерева

В Уфе полицейские раскрыли необычный инцидент, связанный с подготовкой к зимним праздникам, сообщает в четверг, 19 декабря, МВД РБ.

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, в ходе мониторинга интернета был выявлен видеоматериал. Там были запечатлены «двое молодых людей, осуществляющих рубку хвойного дерева во дворе жилого дома на улице Тукаева».

— Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 9 изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. Ими оказались 23-летняя уфимка и 25-летний уроженец Нефтекамска, — сообщили в МВД Башкирии.

Фото: МВД России по РБ

По предварительным данным, молодые люди решили украсить свой дом живой елкой и вооружились ножовкой для ее добычи. В поисках подходящего дерева они обошли несколько улиц Уфы и в итоге выбрали ель, которую спилили и принесли домой. Данный инцидент вызвал возмущение людей, которые лично выращивали красавицу все шесть лет.

На основании собранных материалов по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Эта статья предусматривает разные виды наказаний: штрафы от 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до четырех лет.

Видео: МВД России по РБ.
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