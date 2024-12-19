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Posted 19 декабря, 09:21

Published 19 декабря, 09:21

Modified 19 декабря, 09:23

Updated 19 декабря, 09:23

Мёрзнут лапки: как защитить котика от холода?

Мёрзнут лапки: как защитить котика от холода?

19 декабря 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney. Мёрзнут лапки: как защитить котика от холода?
С наступлением морозов владельцы задумываются, как помочь своим пушистым друзьям пережить холодное время года. Знаете ли вы, какая температура становится опасной для кошек, как понять, что питомец замерз, и какие меры предпринять, чтобы обезопасить его?

Несмотря на свою способность адаптироваться к различным условиям, кошки тоже чувствуют холод. Особенно это касается питомцев, живущих в домах, но проводящих время на улице.

Кошки, которые привыкли гулять, знают, когда вернуться домой, но это не значит, что они защищены от низких температур, — отмечает ветеринар Майкл Арпино.

Домашние кошки, которые не привыкли к морозам, могут замерзнуть даже при температуре чуть выше нуля. Уличные кошки более устойчивы, но тоже нуждаются в укрытии.

Опасности холода для кошек

Пониженные температуры могут привести к гипотермии. Это состояние, когда температура тела падает ниже нормы, что становится угрозой для жизни. Нормальная температура тела кошки составляет 38–39 градусов Цельсия. Если она начинает снижаться, питомец становится вялым, дрожит, а при сильном переохлаждении может даже потерять сознание.

— Если вашей кошке холодно, она может дрожать, сидеть, сгорбившись, или искать тёплые места, — подчёркивает Зай Сатчу, ветеринар из Bond Vet.

Кошки с определёнными заболеваниями, такими как гипертиреоз, болезни сердца или почек, особенно подвержены риску.

Опасности холода для кошекОпасности холода для кошек
Опасности холода для кошек. Фото: Изображение Midjourney

Как понять, что кошке холодно?

Признаки переохлаждения могут быть заметны уже на ранних стадиях. Если кошка дрожит, сворачивается в плотный клубок, ищет тёплые места — это первые сигналы, что ей холодно. В тяжёлых случаях проявляются более серьёзные симптомы: замедление дыхания, апатия, расширенные зрачки.

Как согреть кошку в мороз?

Чтобы помочь питомцу пережить холода, нужно создать для него комфортные условия:

  • Уютное место для сна: обеспечьте кошке тёплую подстилку, можно добавить одеяло или плед.
— Наличие уютного места, где они могут свернуться калачиком, укрывшись одеялом или поместившись в утеплённую кошачью подстилку, может помочь предотвратить это, — отмечает Сатчу.
  • Подогрев для лежанки: специальные подогревательные коврики для животных (стоимость от 1500 рублей) помогут согреть питомца.
  • Свободный доступ к воде: зимой воздух в квартирах становится суше, поэтому у кошки всегда должна быть свежая вода.

Если кошка гуляет на улице, сделайте для неё укрытие. Например, можно поставить коробку с соломой или утеплённый домик (в продаже такие стоят от 2500 рублей).

Как согреть кошку в мороз?Как согреть кошку в мороз?
Как согреть кошку в мороз?. Фото: Изображение Midjourney

Температурные ограничения

Ветеринары считают, что при температуре ниже 7 градусов Цельсия кошке уже холодно. А при морозе ниже -5 прогулки стоит ограничить. Лысым породам, таким как сфинксы, необходима одежда даже дома. В продаже есть свитера и комбинезоны для животных (от 800 рублей), которые сохраняют тепло.

— Лысые кошки, кошки, которых побрили или вычесали любым способом, который подразумевает подстригание шерсти за пределами незначительной стрижки, никогда не должны выходить на улицу в холодную погоду, — подчеркивает Арпино.

Что делать, если кошка замёрзла?

Если вы заметили, что питомец переохладился, отнесите его в тёплое место, заверните в плед. Нельзя резко нагревать животное, например, грелкой, чтобы избежать стресса для организма. В тяжёлых случаях обратитесь к ветеринару.

— Если их оставить на улице при температуре ниже 45 градусов и они переохладятся, их нужно завернуть в теплое полотенце и срочно отправить в ветеринарную клинику для дальнейшего лечения, — советует Арпино.

Зима — время, когда забота о питомцах выходит на первый план. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить кошке комфорт и безопасность в холодное время года.

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