Мёрзнут лапки: как защитить котика от холода?

Ветеринары считают, что при температуре ниже 7 градусов Цельсия кошке уже холодно. А при морозе ниже -5 прогулки стоит ограничить. Лысым породам, таким как сфинксы, необходима одежда даже дома. В продаже есть свитера и комбинезоны для животных (от 800 рублей), которые сохраняют тепло.