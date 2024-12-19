Мёрзнут лапки: как защитить котика от холода?

Posted 19 декабря, 09:21
Published 19 декабря, 09:21
Modified 19 декабря, 09:23
Updated 19 декабря, 09:23
Несмотря на свою способность адаптироваться к различным условиям, кошки тоже чувствуют холод. Особенно это касается питомцев, живущих в домах, но проводящих время на улице.
Кошки, которые привыкли гулять, знают, когда вернуться домой, но это не значит, что они защищены от низких температур, — отмечает ветеринар Майкл Арпино.
Домашние кошки, которые не привыкли к морозам, могут замерзнуть даже при температуре чуть выше нуля. Уличные кошки более устойчивы, но тоже нуждаются в укрытии.
Пониженные температуры могут привести к гипотермии. Это состояние, когда температура тела падает ниже нормы, что становится угрозой для жизни. Нормальная температура тела кошки составляет 38–39 градусов Цельсия. Если она начинает снижаться, питомец становится вялым, дрожит, а при сильном переохлаждении может даже потерять сознание.
— Если вашей кошке холодно, она может дрожать, сидеть, сгорбившись, или искать тёплые места, — подчёркивает Зай Сатчу, ветеринар из Bond Vet.
Кошки с определёнными заболеваниями, такими как гипертиреоз, болезни сердца или почек, особенно подвержены риску.
Признаки переохлаждения могут быть заметны уже на ранних стадиях. Если кошка дрожит, сворачивается в плотный клубок, ищет тёплые места — это первые сигналы, что ей холодно. В тяжёлых случаях проявляются более серьёзные симптомы: замедление дыхания, апатия, расширенные зрачки.
Чтобы помочь питомцу пережить холода, нужно создать для него комфортные условия:
— Наличие уютного места, где они могут свернуться калачиком, укрывшись одеялом или поместившись в утеплённую кошачью подстилку, может помочь предотвратить это, — отмечает Сатчу.
Если кошка гуляет на улице, сделайте для неё укрытие. Например, можно поставить коробку с соломой или утеплённый домик (в продаже такие стоят от 2500 рублей).
Ветеринары считают, что при температуре ниже 7 градусов Цельсия кошке уже холодно. А при морозе ниже -5 прогулки стоит ограничить. Лысым породам, таким как сфинксы, необходима одежда даже дома. В продаже есть свитера и комбинезоны для животных (от 800 рублей), которые сохраняют тепло.
— Лысые кошки, кошки, которых побрили или вычесали любым способом, который подразумевает подстригание шерсти за пределами незначительной стрижки, никогда не должны выходить на улицу в холодную погоду, — подчеркивает Арпино.
Если вы заметили, что питомец переохладился, отнесите его в тёплое место, заверните в плед. Нельзя резко нагревать животное, например, грелкой, чтобы избежать стресса для организма. В тяжёлых случаях обратитесь к ветеринару.
— Если их оставить на улице при температуре ниже 45 градусов и они переохладятся, их нужно завернуть в теплое полотенце и срочно отправить в ветеринарную клинику для дальнейшего лечения, — советует Арпино.
Зима — время, когда забота о питомцах выходит на первый план. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить кошке комфорт и безопасность в холодное время года.
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