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Posted 19 декабря, 14:30

Published 19 декабря, 14:30

Modified 19 декабря, 19:18

Updated 19 декабря, 19:18

Минздрав Башкирии: просить пациентов покупать шприцы — незаконно

Минздрав Башкирии: просить пациентов покупать шприцы — незаконно

19 декабря 2024, 14:30
Фото: 1MI.
Башкортостанское министерство здравоохранение разъяснило, могут ли больницы требовать больных самостоятельно покупать шприцы для уколов — пишет UfaTime в четверг, 19 декабря.

По словам представителей ведомства, в некоторых учреждениях изделия медицинского назначения действительно должны предоставлять за собственный счёт — это относится к дневным стационарам. Кроме того, собственные шприцы учреждение должно предоставлять при неотложной помощи.

Однако пациентов действительно могут законно попросить принести свой шприц, если речь идёт о плановых инъекциях в процедурных кабинетах. То есть находясь на амбулаторном лечении и приходя за инъекцией, пациент должен взять с собой шприц.

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