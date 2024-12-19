Минздрав Башкирии: просить пациентов покупать шприцы — незаконно

Posted 19 декабря, 14:30
Published 19 декабря, 14:30
Modified 19 декабря, 19:18
Updated 19 декабря, 19:18
По словам представителей ведомства, в некоторых учреждениях изделия медицинского назначения действительно должны предоставлять за собственный счёт — это относится к дневным стационарам. Кроме того, собственные шприцы учреждение должно предоставлять при неотложной помощи.
Однако пациентов действительно могут законно попросить принести свой шприц, если речь идёт о плановых инъекциях в процедурных кабинетах. То есть находясь на амбулаторном лечении и приходя за инъекцией, пациент должен взять с собой шприц.