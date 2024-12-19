Мэрия Уфы решила переселить жильцов аварийного дома через суд

Posted 19 декабря, 11:04
Published 19 декабря, 11:04
Modified 19 декабря, 11:10
Updated 19 декабря, 11:10
В своем ответе в мэрии практически повторили суть заметки, в которой мы рассказывали о том, что администрация Уфы подала в суд на жильцов дома №2В по улице Ак-Идель в Нижегородке.
Копию ответа вы можете увидеть здесь, вкратце скажем, что рассказ уфимцев о том, что их квартиры будут изымать через суд, подтверждается.
Выяснились и новые детали. Напомним, что аварийным дом был признан в 2021 году, в июне 2024 года его включили в республиканскую адресную программу, в которой планировалось переселить горожан до конца 2026 года. Этот срок судом был сокращен.
«Решением Ленинского районного суда г. Уфы, вступившим в законную силу 13.08.2024, дата окончания переселения граждан изменена на 31.12.2025», сообщается в официальном ответе администрации Уфы.
Казалось бы, жителям сделали только лучше, ускорив решение их жилищной проблемы. Но на деле все пошло не так. Горожанам предложили жилье, которое их не устроило, а позже прислали варианты соглашений, в которых их квартиры оценивались по цене, в разы меньше рыночной.
В мэрии пояснили, почему они обратились в суд. Дело в том, что ст. 32 Жилищного кодекса России предусматривает два способа обеспечения прав собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах: можно изъять земельный участок вместе с жильем для государственных или муниципальных нужд, и предоставить взамен денежную компенсацию либо равноценное жилье.
«Выкупная стоимость аварийного помещения определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“. Дополнительно сообщаем, в соответствии с п. 6 ст. Жилищного кодекса Российской Федерации допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда с условием предварительного и равноценного возмещения», говорится в ответе мэрии Уфы.
Также в мэрии рассказали, что дом № 2В по улице Ак-Идель состоит из 36 квартир, из них 32 находятся в частной собственности (и собственники семи квартир уже переехали), 4 — в муниципальной (переехали из одной квартиры).
«В августе 2023 года собственникам направлены проекты соглашений о денежном возмещении за изымаемое жилое помещение, — сообщили в мэрии. — На сегодняшний день с некоторыми собственниками не заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, так как они не выразили согласия.
9 декабря 2024 г. Службой сноса и расселения Уфы поданы исковые заявления в Ленинский районный суд Уфы по 24 жилым помещениям о выкупе жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд».
Еще раз напомним, что жильцов не устраивает низкая выкупная цена их квартир, из-за чего они просто не смогут купить аналогичное жилье. Также они не понимают, почему тем, кого переселили раньше, предложили адекватное жилище по стоимости выше 100 тысяч рублей за квадратный метр, а им предлагают всего 37 тысяч за «квадрат». Почему их соседям повезло больше?
Добавим, сегодня, 19 декабря, уже прошли первые судебные слушания по иску городской администрации. Ясности пока нет, сообщил Mkset на условиях анонимности один из жителей аварийного дома. Судья лишь порекомендовал сделать оценку рыночной стоимости квартиры.
Мнение эксперта
— Здесь необходимо исходить из защиты конституционного права на жилище, — считает юрист по недвижимости Кристина Романова (стаж 20 лет). — Действительно, аварийное жилье по рыночной стоимости значительно ниже ввиду того, что непригодно для проживания. Однако люди живут в нем. Поэтому суд, при рассмотрении дела, должен учесть, какое именно жилье люди смогут приобрести при получении компенсации. Также будет учитываться норма предоставления жилой площади на человека, это 12 кв. м. на человека. Суд должен установить разумный и справедливый размер компенсации, который гарантирует право на жилище расселяемых граждан.