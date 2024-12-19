Мэрия Уфы решила переселить жильцов аварийного дома через суд

Еще раз напомним, что жильцов не устраивает низкая выкупная цена их квартир, из-за чего они просто не смогут купить аналогичное жилье. Также они не понимают, почему тем, кого переселили раньше, предложили адекватное жилище по стоимости выше 100 тысяч рублей за квадратный метр, а им предлагают всего 37 тысяч за «квадрат». Почему их соседям повезло больше?