Мэрии не нравится уборка города

Кроме того, руководство района обратилось к собственникам и арендаторам торговых помещений, расположенных на первой линии застройки. Их просят обеспечить своевременную уборку прилегающих территорий, входных групп и подъездов к зданиям. При необходимости глава района рекомендует заключать договоры на вывоз снега и увеличивать численность рабочих бригад.