Мэрии не нравится уборка города

Posted 19 декабря, 10:43
Published 19 декабря, 10:43
Modified 19 декабря, 10:59
Updated 19 декабря, 10:59
Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов провел личный осмотр состояния тротуаров и пешеходных зон района. Результаты проверки показали, что качество уборки снега не соответствует требованиям.
— Есть много замечаний. Поручил службам устранить их, — комментирует глава района.
В связи с этим, Илвир Нурдавлятов дал поручение ответственным службам устранить выявленные недостатки и расширить объем работ по уборке снега. Сейчас для уборки используется как специальная техника (малогабаритные машины), так и ручной труд.
Кроме того, руководство района обратилось к собственникам и арендаторам торговых помещений, расположенных на первой линии застройки. Их просят обеспечить своевременную уборку прилегающих территорий, входных групп и подъездов к зданиям. При необходимости глава района рекомендует заключать договоры на вывоз снега и увеличивать численность рабочих бригад.
Как ранее сообщал Mkset, в Ленинском районе города уфимская студентка покоряет снегопады на четырехтонном тракторе.