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Posted 19 декабря, 10:43

Published 19 декабря, 10:43

Modified 19 декабря, 10:59

Updated 19 декабря, 10:59

Мэрии не нравится уборка города

Мэрии не нравится уборка города

19 декабря 2024, 10:43
Фото: Илвир Нурдавлятов.
В Кировском районе Уфы выявили проблемы с уборкой снега на тротуарах и пешеходных зонах, сообщает в четверг, 19 декабря, глава района Илвир Нурдавлятов.

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов провел личный осмотр состояния тротуаров и пешеходных зон района. Результаты проверки показали, что качество уборки снега не соответствует требованиям.

— Есть много замечаний. Поручил службам устранить их, — комментирует глава района.

В связи с этим, Илвир Нурдавлятов дал поручение ответственным службам устранить выявленные недостатки и расширить объем работ по уборке снега. Сейчас для уборки используется как специальная техника (малогабаритные машины), так и ручной труд.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Кроме того, руководство района обратилось к собственникам и арендаторам торговых помещений, расположенных на первой линии застройки. Их просят обеспечить своевременную уборку прилегающих территорий, входных групп и подъездов к зданиям. При необходимости глава района рекомендует заключать договоры на вывоз снега и увеличивать численность рабочих бригад.

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Как ранее сообщал Mkset, в Ленинском районе города уфимская студентка покоряет снегопады на четырехтонном тракторе.

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