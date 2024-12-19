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Posted 19 декабря, 14:51

Published 19 декабря, 14:51

Modified 19 декабря, 19:17

Updated 19 декабря, 19:17

В Уфе прогнозируют туман и -20°

Лютые морозы и аномалии ждут в Уфе

19 декабря 2024, 14:51
Фото: 1MI.

В Уфе прогнозируют туман и -20°

Башкортостанский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды в Башкирии и её столице на пятницу, 20 декабря.

Так, предпоследняя пятница месяца отметится облачной погодой с прояснениями. Местами по Башкирии будет идти снегопад.

Ветер — от 3 до 8 м/с. Направления — северо- и юго-западное. На автодорогах водителей будет подстерегать туман, который снизит видимость до 0,5-1 км.

В темное время суток температура в Башкирии упадет аномально низко для декабря. Ночные показатели температуры воздуха при нормальных условиях составят -10°C… -15°C, при прояснениях же похолодать может и до -20°C. К середине дня столбики термометров дойдут до -6°C… -11°C.

В Уфе ночью ждут -10°C… -12°C, а днём до -6°C… -8°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода будет ждать Республику в новогоднюю ночь.

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