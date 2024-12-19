Лютые морозы и аномалии ждут в Уфе

В темное время суток температура в Башкирии упадет аномально низко для декабря. Ночные показатели температуры воздуха при нормальных условиях составят -10°C… -15°C, при прояснениях же похолодать может и до -20°C. К середине дня столбики термометров дойдут до -6°C… -11°C.