Лютые морозы и аномалии ждут в Уфе

Posted 19 декабря, 14:51
Published 19 декабря, 14:51
Modified 19 декабря, 19:17
Updated 19 декабря, 19:17
Так, предпоследняя пятница месяца отметится облачной погодой с прояснениями. Местами по Башкирии будет идти снегопад.
Ветер — от 3 до 8 м/с. Направления — северо- и юго-западное. На автодорогах водителей будет подстерегать туман, который снизит видимость до 0,5-1 км.
В темное время суток температура в Башкирии упадет аномально низко для декабря. Ночные показатели температуры воздуха при нормальных условиях составят -10°C… -15°C, при прояснениях же похолодать может и до -20°C. К середине дня столбики термометров дойдут до -6°C… -11°C.
В Уфе ночью ждут -10°C… -12°C, а днём до -6°C… -8°C.