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Posted 19 декабря, 10:00

Published 19 декабря, 10:00

Modified 19 декабря, 12:17

Updated 19 декабря, 12:17

Купила эту лопату — снег убирается как по маслу! 5 лучших моделей для вашего участка

Купила эту лопату — снег убирается как по маслу! 5 лучших моделей для вашего участка

19 декабря 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Купила эту лопату — снег убирается как по маслу! 5 лучших моделей для вашего участка
Снегопады могут превратить уютную зиму в настоящий квест по расчистке двора или тропинок. Чтобы этот процесс стал проще, нужны правильные инструменты. Но какую лопату выбрать, чтобы она не подвела в морозы, выдержала нагрузки и прослужила не один сезон?

Казалось бы, лопата для снега — обычный инструмент. Но если выбрать неподходящую модель, она может быстро сломаться, стать неудобной в работе или даже ухудшить ситуацию. Например, слишком маленький ковш потребует больше времени для уборки, а слабый черенок может не выдержать столкновения со льдом.

Лопаты отличаются материалом ковша, черенка, весом и функциональными особенностями. Важно учитывать, сколько снега предстоит убирать, где именно будет использоваться инструмент и насколько он удобен для вашего роста и физических возможностей.

1. Fiskars Solid (1026794): надежность и легкость

Эта модель идеально подойдет для частных домов и дач. Лопата компактная, легкая (всего 1,5 кг) и удобная в использовании. Ковш выполнен из прочного полипропилена, усиленного алюминиевой кромкой. Такая конструкция защищает лопату от повреждений при столкновении с твердыми предметами.

Преимущества:

  • Ковш шириной 35,5 см позволяет быстро убирать снег.
  • Ручка эргономичной формы и деревянный черенок обеспечивают комфорт при работе.
— Лопата легко помещается в багажник автомобиля и идеально подходит для экстренных ситуаций, например, если машина застряла в снегу, — отмечает блогер канала «Час ремонта».
  • Средняя цена: до 9500 рублей.
1. Fiskars Solid (1026794): надежность и легкость1. Fiskars Solid (1026794): надежность и легкость
1. Fiskars Solid (1026794): надежность и легкость. Фото: Ozon

2. Finland 1023: большая ширина ковша

Главной особенностью этой лопаты является телескопический черенок, позволяющий регулировать длину для удобства пользователя разного роста. В сложенном состоянии лопата компактна и удобна для хранения в автомобиле.

Особое внимание стоит уделить алюминиевой кромке ковша, которая защищает его от повреждений. Ребра на поверхности препятствуют налипанию мокрого снега, а деревянный черенок из качественной древесины долго сохраняет прочность и оснащен эргономичной рукояткой.

— Лопата просто супер для дачи. Широкий ковш помогает быстро очищать большие площади. Однако стоит проверить крепление лезвия перед покупкой, у меня отлетело в первый месяц, но это скорее исключение. В целом, за свою цену очень достойный инструмент. Максимальная длина лопаты 120 см может быть недостаточной для высоких людей при длительной работе, — отмечают пользователи.
  • Средняя цена: до 2000 рублей.
2. Finland 1023: большая ширина ковша2. Finland 1023: большая ширина ковша
2. Finland 1023: большая ширина ковша. Фото: Ozon

3. Телескопическая лопата Finland 1828: компактность и универсальность

Эта модель подойдет как для автомобилистов, так и для тех, кто ищет универсальное решение. Телескопический черенок позволяет регулировать длину, а в сложенном виде инструмент занимает минимум места.

Характеристики:

  • Ковш шириной 41,5 см.
  • Прочный пластик, который не боится морозов.
  • Легкий вес и удобная рукоятка.
— Телескопическая конструкция удобна для хранения и транспортировки. Отличный вариант для поездок за город, — пишут в отзывах.
  • Средняя цена: до 2000 рублей.
3. Телескопическая лопата Finland 1828: компактность и универсальность3. Телескопическая лопата Finland 1828: компактность и универсальность
3. Телескопическая лопата Finland 1828: компактность и универсальность. Фото: Яндекс Маркет

4. FISKARS SnowXpert 1026793: облегченная конструкция

Лопата весит всего 1,3 кг благодаря алюминиевому черенку. Это делает ее идеальной для уборки снега на больших участках, так как руки не устают даже при длительной работе.

Ширина ковша 35,5 см позволяет эффективно убирать снег, а алюминиевая кромка защищает инструмент от повреждений.

— С такой лопатой даже ледяные глыбы не страшны. Она легкая и прочная, — говорит один из владельцев.
  • Средняя цена: до 2000 рублей.
4. FISKARS SnowXpert 1026793: облегченная конструкция4. FISKARS SnowXpert 1026793: облегченная конструкция
4. FISKARS SnowXpert 1026793: облегченная конструкция. Фото: Ozon

5. Сибртех 61596: стальная прочность

Эта лопата отличается высокой прочностью ковша из стали. Он выдерживает удары о твердые предметы и не ломается даже при значительных нагрузках.

Особенности:

  • Ребра жесткости на ковше.
  • Деревянный черенок оптимальной длины.
  • Покрытие ковша защищает его от коррозии.

Единственный недостаток — вес 3,5 кг, который может быть ощутим при длительной работе. Но если нужна лопата для тяжелых условий, это отличный вариант.

— Очень прочная лопата с металлическим ковшом. Плюс в том, что ее можно легко восстановить, если она погнется. Но стоит учитывать ее вес — она намного тяжелее пластиковых моделей, так что для уборки больших территорий это хороший выбор, если не страшит тяжесть, — делятся пользователи в отзывах.
  • Средняя цена: до 2100 рублей.

Советы по выбору лопаты

  1. Определитесь с задачами. Для автомобиля выбирайте компактные модели, а для дачи — с широким ковшом.
  2. Материал ковша. Пластик легче, но сталь надежнее.
  3. Удобство. Эргономичная рукоятка и правильная длина черенка делают уборку комфортной.
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#Ольга Харина#Снег#Уборка снега#Зима#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Лопата
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