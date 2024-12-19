Купила эту лопату — снег убирается как по маслу! 5 лучших моделей для вашего участка

Казалось бы, лопата для снега — обычный инструмент. Но если выбрать неподходящую модель, она может быстро сломаться, стать неудобной в работе или даже ухудшить ситуацию. Например, слишком маленький ковш потребует больше времени для уборки, а слабый черенок может не выдержать столкновения со льдом.