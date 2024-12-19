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Posted 19 декабря, 05:04

Published 19 декабря, 05:04

Modified 19 декабря, 07:48

Updated 19 декабря, 07:48

Куда отправиться на зимнюю рыбалку в Башкирии? Карта богатого улова

Куда отправиться на зимнюю рыбалку в Башкирии? Карта богатого улова

19 декабря 2024, 05:04
Фото: Максим Штурм.
Опытные рыбаки Башкирии назвали проверенные места для зимней рыбалки, а мы рассказываем вам.
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Зимняя рыбалка в Башкирии популярна. Республика богата рыбой: судак, сом, щука, окунь, лещ, налим, карп, голавль, карась. Всех не перечислить. Это и не удивительно, так как наша природа способствует. Реки, озера, водохранилища, пруды, старицы рек. Для тех, кому важен гарантированный улов, есть платные пруды.

Зимняя рыбалка в УфеЗимняя рыбалка в Уфе
Зимняя рыбалка в БашкирииЗимняя рыбалка в Башкирии
Зимняя рыбалка в Уфе. Фото: 1MI

MKset собрал отзывы рыбаков и составил список мест, куда лучше всего отправиться за зимним уловом.

Зимняя рыбалка в Уфе

Жителям Уфы доступна рыбалка в черте города. На набережной. Или со стороны пляжа напротив Монумента Дружбы. Ещё много рыбачат на Уфимке, прямо напротив Сипайлово, там, где карьеры. А также в районе Черкасов. За мостом в сторону М5.

На старице реки Белой, в районе судоремонтного завода, за жд мостом в районе Нижегородки. Или же на озерах Теплом и Архимандритском.

Зимняя рыбалка в окрестностях УфыЗимняя рыбалка в окрестностях Уфы
Зимняя рыбалка в окрестностях Уфы. Фото: 1MI

Озеро Ольховое

Озеро Ольховое — небольшой естественный водоём на границе сёл Михайловка и Суровка. Еще одно место для зимней рыбалке для тех, кто не хочет тратить время и деньги на дальние поездки. Окунь — самая частый улов, реже попадается сорожка.

Река Дема

Река Дема в районе деревни Бочкаревка в Чишминского района. Сюда можно добраться на авто или на электричке до станции Пионерская.

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Павловское водохранилище

Павловское водохранилище. Например, Клуб активного отдыха «Звездный» предлагает зимнюю рыбалку с доставкой на снегоходе до самых рыбных мест. Также на Павловке есть другие базы отдыха с различными бюджетами проживания. Своими рыболовными местами, деталями клёва и зимой, и летом. В любое время года можно насладиться видами «башкирской Швейцарии» и прекрасно отдохнуть.

Зимняя рыбалка на ПавловкеЗимняя рыбалка на Павловке
Зимняя рыбалка на Павловке. Фото: Максим Штурм

Агидель

Окрестности города Агидель славятся отличной зимней рыбалкой. Город Агидель Город находится в таком удивительном месте, что его называют раем для любителей рыбалки. Этому способствуют большое количество проток, озёр, образованных из стариц.

Абзаково

Абзаково привлекает зимой не только горнолыжников и сноубордистов. Рыбаки приезжают в эти живописные места с богатыми рыбой водоемами. В том числе озеро Банное. Место очень популярное. Ежегодно сюда приезжают рыбаки за местной пелядью и другими видами рыбы. А вот сиг на озере Банном по правилам рыболовства, установленных до 1 марта 2029 года, на территории Республики Башкортостан ловить запрещено.

Зимняя рыбалка на озере БанноеЗимняя рыбалка на озере Банное
Зимняя рыбалка на озере Банное. Фото: mkset.ru

Есть старая традиция. Жители Татарстана ездят на рыбалку в Башкирию, а мы к ним. Одно из популярных среди рыбаков мест- на реке Белая, рядом с населённым пунктом Татарские Ямалы Актанышского района, на р.Белая.

Что говорят рыбаки

Зимняя рыбалка — это особенный вид отдыха на свежем воздухе. Который доступен не только заядлым любителям, но и всем, кто хочет насладится красотой зимней природы.

— После Нового года уеду на недельку на рыбалку с товарищами. Точно знаю. На зимнюю рыбалку едут прежде всего за душевным отдыхом. Вырваться из рутины рабочих дней на природу. Забыть обо всем. Набраться сил и впечатлений. Зачем нам заграница? Своя страна большая, — Олег, Уфа, начинающий рыбак, стаж 2 года.
— Во время зимних каникул открою сезон зимней рыбалки. Уже в предвкушении. Мечтаю, чтобы погода была отличная. Легкий морозец и солнышко. Тишина. Экипировка есть. Компания своя. Прекрасное настроение и спортивный азарт, конечно, — Эдуард, Уфа любитель зимней рыбалки стаж 12 лет.

Не женское дело?

Несмотря на то что зимняя рыбалка традиционно считалась мужским занятием, среди любителей отдыха с удочкой на льду есть женщины. И с каждым годом их все больше. И если представительницы прекрасного пола полюбят это занятие и мужчин в этом деле опережают!

— Однажды поехала с мужем за компанию. А теперь не могу представить свою жизнь без зимней рыбалки. Для меня это возможность полностью перезагрузиться, набраться силы. Бывают дни, когда мой улов даже больше, чем у мужчин. Но это не так уж важно. Главное это правильно подобрать экипировку. Тогда ничто не может испортить отдых на свежем воздухе, —Нурия, Уфа, стаж зимней рыбалки 4 года.
Зимняя рыбалка на окуняЗимняя рыбалка на окуня
Зимняя рыбалка на окуня. Фото: 1MI

Безопасность на льду

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан ежегодно напоминает о важности соблюдения мер безопасности на льду.

По данным, указанным на официальном сайте МЧС по РБ:

«Лёд более тонок на реках с быстрым течением, на открытых для ветра местах и где виднеется растительность, а также под мостами.

Тонкий лед имеет молочно-мутный, серый цвет. Он обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость по причине тумана или снега».

Зимняя рыбалка на судакаЗимняя рыбалка на судака
Зимняя рыбалка на судака. Фото: 1MI
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