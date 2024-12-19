Куда отправиться на зимнюю рыбалку в Башкирии? Карта богатого улова

Posted 19 декабря, 05:04
Published 19 декабря, 05:04
Modified 19 декабря, 07:48
Updated 19 декабря, 07:48
Зимняя рыбалка в Башкирии популярна. Республика богата рыбой: судак, сом, щука, окунь, лещ, налим, карп, голавль, карась. Всех не перечислить. Это и не удивительно, так как наша природа способствует. Реки, озера, водохранилища, пруды, старицы рек. Для тех, кому важен гарантированный улов, есть платные пруды.
MKset собрал отзывы рыбаков и составил список мест, куда лучше всего отправиться за зимним уловом.
Жителям Уфы доступна рыбалка в черте города. На набережной. Или со стороны пляжа напротив Монумента Дружбы. Ещё много рыбачат на Уфимке, прямо напротив Сипайлово, там, где карьеры. А также в районе Черкасов. За мостом в сторону М5.
На старице реки Белой, в районе судоремонтного завода, за жд мостом в районе Нижегородки. Или же на озерах Теплом и Архимандритском.
Озеро Ольховое — небольшой естественный водоём на границе сёл Михайловка и Суровка. Еще одно место для зимней рыбалке для тех, кто не хочет тратить время и деньги на дальние поездки. Окунь — самая частый улов, реже попадается сорожка.
Река Дема в районе деревни Бочкаревка в Чишминского района. Сюда можно добраться на авто или на электричке до станции Пионерская.
Павловское водохранилище. Например, Клуб активного отдыха «Звездный» предлагает зимнюю рыбалку с доставкой на снегоходе до самых рыбных мест. Также на Павловке есть другие базы отдыха с различными бюджетами проживания. Своими рыболовными местами, деталями клёва и зимой, и летом. В любое время года можно насладиться видами «башкирской Швейцарии» и прекрасно отдохнуть.
Окрестности города Агидель славятся отличной зимней рыбалкой. Город Агидель Город находится в таком удивительном месте, что его называют раем для любителей рыбалки. Этому способствуют большое количество проток, озёр, образованных из стариц.
Абзаково привлекает зимой не только горнолыжников и сноубордистов. Рыбаки приезжают в эти живописные места с богатыми рыбой водоемами. В том числе озеро Банное. Место очень популярное. Ежегодно сюда приезжают рыбаки за местной пелядью и другими видами рыбы. А вот сиг на озере Банном по правилам рыболовства, установленных до 1 марта 2029 года, на территории Республики Башкортостан ловить запрещено.
Есть старая традиция. Жители Татарстана ездят на рыбалку в Башкирию, а мы к ним. Одно из популярных среди рыбаков мест- на реке Белая, рядом с населённым пунктом Татарские Ямалы Актанышского района, на р.Белая.
Зимняя рыбалка — это особенный вид отдыха на свежем воздухе. Который доступен не только заядлым любителям, но и всем, кто хочет насладится красотой зимней природы.
— После Нового года уеду на недельку на рыбалку с товарищами. Точно знаю. На зимнюю рыбалку едут прежде всего за душевным отдыхом. Вырваться из рутины рабочих дней на природу. Забыть обо всем. Набраться сил и впечатлений. Зачем нам заграница? Своя страна большая, — Олег, Уфа, начинающий рыбак, стаж 2 года.
— Во время зимних каникул открою сезон зимней рыбалки. Уже в предвкушении. Мечтаю, чтобы погода была отличная. Легкий морозец и солнышко. Тишина. Экипировка есть. Компания своя. Прекрасное настроение и спортивный азарт, конечно, — Эдуард, Уфа любитель зимней рыбалки стаж 12 лет.
Несмотря на то что зимняя рыбалка традиционно считалась мужским занятием, среди любителей отдыха с удочкой на льду есть женщины. И с каждым годом их все больше. И если представительницы прекрасного пола полюбят это занятие и мужчин в этом деле опережают!
— Однажды поехала с мужем за компанию. А теперь не могу представить свою жизнь без зимней рыбалки. Для меня это возможность полностью перезагрузиться, набраться силы. Бывают дни, когда мой улов даже больше, чем у мужчин. Но это не так уж важно. Главное это правильно подобрать экипировку. Тогда ничто не может испортить отдых на свежем воздухе, —Нурия, Уфа, стаж зимней рыбалки 4 года.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан ежегодно напоминает о важности соблюдения мер безопасности на льду.
По данным, указанным на официальном сайте МЧС по РБ:
«Лёд более тонок на реках с быстрым течением, на открытых для ветра местах и где виднеется растительность, а также под мостами.
Тонкий лед имеет молочно-мутный, серый цвет. Он обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость по причине тумана или снега».