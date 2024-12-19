Куда отправиться на зимнюю рыбалку в Башкирии? Карта богатого улова

Абзаково привлекает зимой не только горнолыжников и сноубордистов. Рыбаки приезжают в эти живописные места с богатыми рыбой водоемами. В том числе озеро Банное. Место очень популярное. Ежегодно сюда приезжают рыбаки за местной пелядью и другими видами рыбы. А вот сиг на озере Банном по правилам рыболовства, установленных до 1 марта 2029 года, на территории Республики Башкортостан ловить запрещено.