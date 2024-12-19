Как будут работать поликлиники в Новый год в Уфе и Башкирии

Posted 19 декабря, 17:24
Published 19 декабря, 17:24
Modified 19 декабря, 18:51
Updated 19 декабря, 18:51
Так, амбулатории и поликлиники не будут функционировать 29 декабря, а также 1, 5, и 7 января. В остальные дни праздников принимать пациентов будут с 08:00 до 17:00.
Женские консультации, расширенный неонатальный скрининг, а также диспансеризация и профилактические медицинские осмотры не будут проводиться 1 и 7 января. В остальные дни новогодних каникул — по обычному графику в соответствии с днем недели.
Ранее Mkset рассказывал о том, какие мероприятия ждут жителей Уфы в праздничные выходные. До главной ночи года осталось менее двух недель — пора строить праздничный маршрут на каникулы.