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Posted 19 декабря, 17:24

Published 19 декабря, 17:24

Modified 19 декабря, 18:51

Updated 19 декабря, 18:51

Больницы Уфы изменят график в Новый год

Как будут работать поликлиники в Новый год в Уфе и Башкирии

19 декабря 2024, 17:24
Фото: 1MI.

Больницы Уфы изменят график в Новый год

Медицинские учреждения Башкортостана на новогодних праздниках скорректируют режим приема пациентов, сообщил региональный Минздрав в четверг, 19 декабря.

Так, амбулатории и поликлиники не будут функционировать 29 декабря, а также 1, 5, и 7 января. В остальные дни праздников принимать пациентов будут с 08:00 до 17:00.

Женские консультации, расширенный неонатальный скрининг, а также диспансеризация и профилактические медицинские осмотры не будут проводиться 1 и 7 января. В остальные дни новогодних каникул — по обычному графику в соответствии с днем недели.

Известна программа новогодних мероприятий в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, какие мероприятия ждут жителей Уфы в праздничные выходные. До главной ночи года осталось менее двух недель — пора строить праздничный маршрут на каникулы.

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