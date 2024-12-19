Избитого младшеклассника увезли из школы в реанимацию

Posted 19 декабря, 12:03
Published 19 декабря, 12:03
Modified 19 декабря, 12:26
Updated 19 декабря, 12:26
Как сообщил телеграм-канал «Ufa_rb», в лицее №160 в Уфе младшеклассника избило 15 четвероклассников. На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, как медики выносят пострадавшего ребенка на носилках. Мальчик экстренно госпитализирован, сообщили инсайдеры. По их данным, ребенка отвезли в реанимацию.
По другой версии, мальчик просто упал с высота, когда играл с одноклассниками в царя-горы. Официальных комментариев от руководства школы на момент написания материала не поступало.
Прокуратура Башкортостана устанавливает причины и обстоятельства произошедшего — сотрудники просматривают записи видеонаблюдения в школе. Ведомство оценит соблюдение законов о безопасности детей и организацию профилактического воспитания школьников.