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Posted 19 декабря, 12:03

Published 19 декабря, 12:03

Modified 19 декабря, 12:26

Updated 19 декабря, 12:26

Избитого младшеклассника увезли из школы в реанимацию

Избитого младшеклассника увезли из школы в реанимацию

19 декабря 2024, 12:03
Фото: 1MI.
Младшеклассника из Уфы экстренно госпитализировали из школы на носилках после того, как мальчика избили 15 школьных товарищей, пишут в социальных сетях в четверг, 19 декабря.

Как сообщил телеграм-канал «Ufa_rb», в лицее №160 в Уфе младшеклассника избило 15 четвероклассников. На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, как медики выносят пострадавшего ребенка на носилках. Мальчик экстренно госпитализирован, сообщили инсайдеры. По их данным, ребенка отвезли в реанимацию.

По другой версии, мальчик просто упал с высота, когда играл с одноклассниками в царя-горы. Официальных комментариев от руководства школы на момент написания материала не поступало.

Прокуратура Башкортостана устанавливает причины и обстоятельства произошедшего — сотрудники просматривают записи видеонаблюдения в школе. Ведомство оценит соблюдение законов о безопасности детей и организацию профилактического воспитания школьников.

Фото: tg/Прокуратура Башкортостана

Ранее Mkset сообщил об эвакуации уфимской школы.

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