«Есть возможность постоять в пробке за деньги»: уфимцы изнывают от платной дороги

Posted 19 декабря, 19:21
Published 19 декабря, 19:21
Modified 19 декабря, 19:21
Updated 19 декабря, 19:21
Недавно Mkset сообщал о том, что в ближайшей перспективе у платного «Восточного выезда» в Уфе появится конкурент. Это проект «Южные ворота». По проектируемой дороге в Уфу можно будет проехать бесплатно. На пятницу, 20 декабря, плата за проезд по «Восточному выезду», по данным «Автодора», составляет от ₽20 до ₽250 в зависимости от типа транспорта и времени суток. Изначально планировалось, что тариф на услуги «Восточного выезда» в Уфе будет варьироваться от ₽100 до ₽150.
«Восточный выезд» — первая платная скоростная автодорога в Башкортостане. Она имеет категорию 1Б с разрешённой скоростью движения — 120 км/ч. Это единственная дорога в регионе с такими высокими скоростными ограничениями. В тоннеле максимальная скорость движения транспорта установлена на отметке 80 км/ч.
Проект строился по концессионной схеме, поэтому проезд платный — инвестору нужно и вернуть вложенные средства, и заработать. Впрочем, есть категории льготников, которым дают скидку на проезд. Правда, такие «подарки» от бизнеса минимизируются проводимыми в Уфе дорожными ремонтами. Иногда, платная дорога — единственная вменяемая альтернатора, как, например, в истории с перекрытием Шакшинского моста.
Как известно, в Сети можно найти отзывы на всё. Есть онлайн-оценки и у дорог. Так, «Восточный выезд» в Уфе активно комментируют на площадках 2ГиС и «Яндекс. Карты». Средний рейтинг — два балла из возможных пяти. Посмотрим, что говорят про «Восточный выезд» сами уфимцы:
— На грузовом авто, чтобы взять чек, пришлось выходить из машины
— Появилась возможность постоять в пробке за деньги
— Дорога в туннеле — стиральная доска. Малые мосты от реки Белой до дороги — с плохими стыками. Конечно, будь это обычной дорогой, даже не стал бы писать о таких мелочах. Но это платка!
— Как-то раз закрыли Шакшинский мост, отстоял 50 минут в платной пробке. Ммм… класс. Периодически ведутся работы — дорога не доделана! То одна полоса вместо двух, то скорость снижена в тоннеле, где и так быстро не проехать — бетон (!) неровный! По цене — норм, в объезд дороже. Но думаю уже скоро цена вырастет значительно…
— Каждый день приходится стоять в платной пробке…
— Мужики, кто на шашлыки? Я заколебался здесь стоять!
— Просто игнорируйте эту дорогу, в чем проблема… Хотя большинству плевать, раз такие пробки, они и за 1000р будут ездить там, зажрались все!
— Издевательство над людьми, вечные пробки, так теперь ещё похоже будет 250 рублей стоить всегда.
— Снимают деньги не по тарифу! Это просто ужас! Огромные очереди. Наладьте работу пункта оплаты!!! Не можете быстро работать, не беритесь!
— Проехал по «Восточному выезду». Содрали 250 рублей за 2110. Вернуть деньги: это мне нужно писать и подписать кучу бумаг и доверить персональные данные пока неизвестно кому. Обдирают как могут. Придумали транспортер, вот он-то и виноват во всем. По крайней мере так ответила оператор горячей линии.
Как можно проследить, основные претензии к «Восточному выезду» — не соответствие качества услуги ее стоимости. Уфимцам приходятся платить, иногда — больше из-за технических ошибок, за то, чтобы или постоять в платной пробке, или «промчаться» по стиральной доске. При введении в строй «Южных ворот» их стоило бы учесть.
Эта дорога еще не открыта, но про нее уже знает Владимир Путин. Уставшие от бесконечных пробок из-за не менее бесконечной стройки дороги уфимцы записали обращение в адрес президента России. Спустя месяц вопрос строительства «Южных ворот» поднял эксперт по дорожной инфраструктуре Дмитрий Енин. Он отметил, что Уфе жизненно необходима, в первую очередь, именно бесплатная дорога.
Проект «Южные ворота» включает в себя реконструкцию улицы Пугачёва в Уфе общей протяжённостью 2,5 км, строительство новой улицы Генерала Рыленко протяжённостью 1,2 км и транспортной развязки на пересечении этих улиц. Осенью 2024 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что общая строительная готовность объектов составляет свыше 75%. Завершение работ на участке улицы Пугачёва от Геофизиков до Бородинской перенесли на третий квартал 2025 года в связи с не до конца решёнными вопросами по выкупу у собственников помещений под снос.