«Есть возможность постоять в пробке за деньги»: уфимцы изнывают от платной дороги

Недавно Mkset сообщал о том, что в ближайшей перспективе у платного «Восточного выезда» в Уфе появится конкурент. Это проект «Южные ворота». По проектируемой дороге в Уфу можно будет проехать бесплатно. На пятницу, 20 декабря, плата за проезд по «Восточному выезду», по данным «Автодора», составляет от ₽20 до ₽250 в зависимости от типа транспорта и времени суток. Изначально планировалось, что тариф на услуги «Восточного выезда» в Уфе будет варьироваться от ₽100 до ₽150.