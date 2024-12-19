«Чиновникопад» возобновился в Башкирии

Как объяснил чиновник, должность он покидает в связи с тем, что возглавит другой муниципалитет Башкирии. В публикации о своём решении он упомянул, что работа в Калтасинском районе для него была честью и поблагодарил жителей муниципалитета, а также своих коллег.