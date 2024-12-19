«Чиновникопад» возобновился в Башкирии

Posted 19 декабря, 14:39
Published 19 декабря, 14:39
Modified 19 декабря, 19:18
Updated 19 декабря, 19:18
Как объяснил чиновник, должность он покидает в связи с тем, что возглавит другой муниципалитет Башкирии. В публикации о своём решении он упомянул, что работа в Калтасинском районе для него была честью и поблагодарил жителей муниципалитета, а также своих коллег.
Ранее — осенью 2024 года — множество руководителей районов Башкирии сложили полномочия в связи с тем, что у них совпали сроки истечения полномочий. В СМИ сложившуюся ситуацию прозвали «чиновникопадом».
В должность главы района Габдуллин вступил осенью 2020 года. Официальная биография гласит, что родился он в том же муниципалитете — в деревне Новый Аткуль. Два высших образования получал в Уфе и Казани. Карьеру чиновника начал в 2012 году с работы в администрации Нефтекамска, где к 2018 году «дослужился» до заместителя мэра.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии утвердили новый состав регионального правительства, формально расформированного после инаугурации главы региона Радия Хабирова в сентябре 2024 года.