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Posted 19 декабря, 14:39

Published 19 декабря, 14:39

Modified 19 декабря, 19:18

Updated 19 декабря, 19:18

Глава Калтасинского района Башкирии Габдуллин ушёл с поста

«Чиновникопад» возобновился в Башкирии

19 декабря 2024, 14:39
Фото: Забир Габдуллин / Vk.

Глава Калтасинского района Башкирии Габдуллин ушёл с поста

В Башкортостане сложил свои полномочия руководитель администрации Калтасинского района Забир Габдуллин — об этом политик сам заявил у себя в соцсетях в четверг, 19 декабря.

Как объяснил чиновник, должность он покидает в связи с тем, что возглавит другой муниципалитет Башкирии. В публикации о своём решении он упомянул, что работа в Калтасинском районе для него была честью и поблагодарил жителей муниципалитета, а также своих коллег.

Ранее — осенью 2024 года — множество руководителей районов Башкирии сложили полномочия в связи с тем, что у них совпали сроки истечения полномочий. В СМИ сложившуюся ситуацию прозвали «чиновникопадом».

В должность главы района Габдуллин вступил осенью 2020 года. Официальная биография гласит, что родился он в том же муниципалитете — в деревне Новый Аткуль. Два высших образования получал в Уфе и Казани. Карьеру чиновника начал в 2012 году с работы в администрации Нефтекамска, где к 2018 году «дослужился» до заместителя мэра.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии утвердили новый состав регионального правительства, формально расформированного после инаугурации главы региона Радия Хабирова в сентябре 2024 года.

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