Черная луна взойдет 31 декабря над Башкирией

Posted 19 декабря, 17:05
Published 19 декабря, 17:05
Modified 19 декабря, 19:11
Updated 19 декабря, 19:11
Заметить так называемую Чёрную Луну жители Башкортостана смогут 31 декабря, примерно в 03:26 по местному времени.
Чёрная Луна — явление, происходящее когда в одном месяце происходят сразу два новолуния. Напомним, последнее было 1 декабря 2024 года. Луна в эту ночь будет не видна, так как солнечные лучи не смогут попасть на часть естественного спутника Земли, обращённую к планете.
Ранее Mkset сообщал о том, что у самолёта, летевшего в столицу Башкирии, прямо в небе случился отказ оборудования.