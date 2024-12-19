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Posted 19 декабря, 17:05

Published 19 декабря, 17:05

Modified 19 декабря, 19:11

Updated 19 декабря, 19:11

Черная луна взойдет 31 декабря над Башкирией

Черная луна взойдет 31 декабря над Башкирией

19 декабря 2024, 17:05
Фото: 1MI.
Уфимцы смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — рассказали в четверг, 19 декабря, в пресс-службе Уфимского планетария.

Заметить так называемую Чёрную Луну жители Башкортостана смогут 31 декабря, примерно в 03:26 по местному времени.

Чёрная Луна — явление, происходящее когда в одном месяце происходят сразу два новолуния. Напомним, последнее было 1 декабря 2024 года. Луна в эту ночь будет не видна, так как солнечные лучи не смогут попасть на часть естественного спутника Земли, обращённую к планете.

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Ранее Mkset сообщал о том, что у самолёта, летевшего в столицу Башкирии, прямо в небе случился отказ оборудования.

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