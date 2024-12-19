Черная луна взойдет 31 декабря над Башкирией

Чёрная Луна — явление, происходящее когда в одном месяце происходят сразу два новолуния. Напомним, последнее было 1 декабря 2024 года. Луна в эту ночь будет не видна, так как солнечные лучи не смогут попасть на часть естественного спутника Земли, обращённую к планете.