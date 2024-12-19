Башкирия под угрозой вымирания: болен каждый седьмой

С начала 2024 года первый этап диспансеризации прошли 413 476 человек, из которых 66 187 продолжили и ее второй этап. В результате было зарегистрировано более 20,5 тысяч случаев заболеваний, среди которых 22 случая репродуктивного рака и 361 случай инфекций, передающихся половым путем. Эти данные свидетельствуют о том, что патология репродуктивной системы была выявлена у каждого седьмого гражданина, прошедшего углубленное обследование.