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Posted 19 декабря, 06:42

Published 19 декабря, 06:42

Modified 19 декабря, 07:40

Updated 19 декабря, 07:40

В Башкирии об онкологии узнают на диспансеризации

Башкирия под угрозой вымирания: болен каждый седьмой

19 декабря 2024, 06:42
Фото: Айрат Рахматуллин.

В Башкирии об онкологии узнают на диспансеризации

Масштабная диспансеризация в регионе выявила серьезные проблемы со здоровьем у значительной части населения, сообщает в четверг, 19 декабря, Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
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В ходе диспансеризации репродуктивного здоровья в регионе было выявлено почти 12 тысяч заболеваний. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе пациенты проходят анкетирование, которое помогает выявить факторы риска, а также получают консультации у гинеколога и уролога. При обнаружении отклонений назначаются дополнительные исследования.

С начала 2024 года первый этап диспансеризации прошли 413 476 человек, из которых 66 187 продолжили и ее второй этап. В результате было зарегистрировано более 20,5 тысяч случаев заболеваний, среди которых 22 случая репродуктивного рака и 361 случай инфекций, передающихся половым путем. Эти данные свидетельствуют о том, что патология репродуктивной системы была выявлена у каждого седьмого гражданина, прошедшего углубленное обследование.

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Как ранее сообщал Mkset, врач-нарколог в преддверии новогодних каникул и шумных застолий развенчала популярный миф про спиртное на праздники.

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