Башкирия под угрозой вымирания: болен каждый седьмой

Posted 19 декабря, 06:42
Published 19 декабря, 06:42
Modified 19 декабря, 07:40
Updated 19 декабря, 07:40
В ходе диспансеризации репродуктивного здоровья в регионе было выявлено почти 12 тысяч заболеваний. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе пациенты проходят анкетирование, которое помогает выявить факторы риска, а также получают консультации у гинеколога и уролога. При обнаружении отклонений назначаются дополнительные исследования.
С начала 2024 года первый этап диспансеризации прошли 413 476 человек, из которых 66 187 продолжили и ее второй этап. В результате было зарегистрировано более 20,5 тысяч случаев заболеваний, среди которых 22 случая репродуктивного рака и 361 случай инфекций, передающихся половым путем. Эти данные свидетельствуют о том, что патология репродуктивной системы была выявлена у каждого седьмого гражданина, прошедшего углубленное обследование.
Как ранее сообщал Mkset, врач-нарколог в преддверии новогодних каникул и шумных застолий развенчала популярный миф про спиртное на праздники.