Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии

Posted 19 декабря, 05:17
Published 19 декабря, 05:17
Modified 19 декабря, 07:46
Updated 19 декабря, 07:46
Как стало известно, 18 декабря в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провел встречу с представителями профильных министерств, силовых структур и предприятий региона. Основной темой обсуждения стали меры по обеспечению безопасности инфраструктуры от возможных террористических атак, включая использование беспилотников.
Радий Хабиров отметил, что в течение 2024 года была выстроена система комплексной защиты критически важных объектов. Оперативный штаб определил список мест, где наиболее вероятны диверсии с применением дронов. В соответствии с рекомендациями Министерства обороны и Министерства промышленности России предприятия разработали дорожные карты для повышения уровня безопасности. Перечень и/или число предприятий не разглашают.
Для оказания методической помощи в организации противодиверсионной защиты был создан специальный департамент в составе Аппарата Правительства Республики Башкортостан.