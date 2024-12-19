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Posted 19 декабря, 05:17

Published 19 декабря, 05:17

Modified 19 декабря, 07:46

Updated 19 декабря, 07:46

Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии

Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии

19 декабря 2024, 05:17
Фото: Правительство РБ.
В регионе состоялось заседание оперативного штаба, посвященное защите промышленных объектов от атак беспилотников, сообщает в четверг, 19 декабря, Правительство РБ.
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Как стало известно, 18 декабря в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провел встречу с представителями профильных министерств, силовых структур и предприятий региона. Основной темой обсуждения стали меры по обеспечению безопасности инфраструктуры от возможных террористических атак, включая использование беспилотников.

Радий Хабиров отметил, что в течение 2024 года была выстроена система комплексной защиты критически важных объектов. Оперативный штаб определил список мест, где наиболее вероятны диверсии с применением дронов. В соответствии с рекомендациями Министерства обороны и Министерства промышленности России предприятия разработали дорожные карты для повышения уровня безопасности. Перечень и/или число предприятий не разглашают.

Для оказания методической помощи в организации противодиверсионной защиты был создан специальный департамент в составе Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкортостане открылся уникальный Центр по разработке сервоприводов.

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