Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии

Радий Хабиров отметил, что в течение 2024 года была выстроена система комплексной защиты критически важных объектов. Оперативный штаб определил список мест, где наиболее вероятны диверсии с применением дронов. В соответствии с рекомендациями Министерства обороны и Министерства промышленности России предприятия разработали дорожные карты для повышения уровня безопасности. Перечень и/или число предприятий не разглашают.