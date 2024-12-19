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Posted 19 декабря, 08:11

Published 19 декабря, 08:11

Modified 19 декабря, 08:13

Updated 19 декабря, 08:13

Как не превратить чайник в каменную пещеру: вся правда о воде и накипи

А так ли вредна накипь в чайнике? Вся правда о белой накипи от воды

19 декабря 2024, 08:11
Фото: 1MI. Как не превратить чайник в каменную пещеру: вся правда о воде и накипи
Вы замечали, как в чайнике или кофемашине появляется белый осадок? Накипь раздражает многих, но всё ли так плохо, как кажется? Разберёмся, откуда она берётся, опасна ли для здоровья и как правильно выбрать воду, чтобы избавить себя от лишних забот.

Накипь — проблема, знакомая каждому, кто использует чайники, кофемашины или кулеры. В попытке избежать налёта на стенках мы выбираем «воду без накипи». Но задумывались ли вы, что осадок может быть индикатором качественной воды? Давайте разберёмся, что такое накипь, когда она опасна, а когда наоборот — полезна.

— Когда вода нагревается, содержащиеся в ней кальций и магний превращаются в осадок. Это не признак плохой воды, а скорее показатель её насыщенности минералами, — рассказывает Светлана Изотова, биолог генетик и коммерческий директор компании «Архыз».

Что такое накипь и почему она образуется

Накипь — это осадок, образующийся при кипячении воды с высоким содержанием минералов. Основные «виновники» налёта: соли кальция и магния. Они присутствуют в любой природной воде, но в разных концентрациях.

  • Минеральная вода: природные воды, такие как «Архыз» или «Ессентуки», содержат полезные для организма минералы. При нагревании эти элементы выпадают в осадок, образуя плотный белый налёт.
  • Вода из-под крана: часто содержит не только кальций и магний, но и железо, которое придает осадку рыжий оттенок. Такая накипь сигнализирует о низком качестве воды.
Что такое накипь и почему она образуетсяЧто такое накипь и почему она образуется
Что такое накипь и почему она образуется. Фото: Изображение Midjourney

Опасна ли накипь?

Накипь, образующаяся из минералов, как в минеральной воде, безопасна. Более того, она свидетельствует о наличии в воде полезных веществ. Однако стоит помнить: осадок остаётся в чайнике, а не попадает в организм.

— Минералы, такие как кальций и магний, жизненно важны для костей, зубов и нервной системы. Чтобы получить их максимум, лучше пить минеральную воду без кипячения, — отмечает Екатерина Медведева, эксперт компании «Архыз».

Когда речь идёт о водопроводной воде, накипь становится реальной угрозой. Рыжеватый осадок — это следствие высокой концентрации железа и примесей. Использование такой воды не только портит вкус напитков, но и может навредить здоровью.

— Если осадок в воде рыжий и тяжёлый, значит, вода насыщена железом. Это плохо для бытовой техники и может быть вредно при регулярном употреблении, — предупреждает Светлана.
Опасна ли накипь?Опасна ли накипь?
Опасна ли накипь?. Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с накипью

Если вы заметили накипь, не спешите паниковать. Есть несколько простых решений, которые помогут защитить ваши приборы и сохранить качество воды.

Очистка приборов

  • Чайник: возьмите 1-2 столовые ложки лимонной кислоты и растворите их в одном литре горячей воды. Лимонная кислота эффективно растворяет накипь и минеральные отложения. Залейте полученный раствор в чайник и доведите до кипения. Пусть чайник настоится с раствором около 15-30 минут, чтобы кислота могла полностью воздействовать на накипь. Стоимость лимонной кислоты — около 50 рублей.
  • Кофемашина: спользуйте специализированные антинакипиновые средства, такие как «Антинакипин» (цена — 300–500 рублей), которые предназначены для кофемашин. Эти средства помогают не только удалить существующую накипь, но и предотвратить её образование в будущем. Следуйте инструкциям производителя кофемашины и инструкциям на упаковке средства. Обычно это включает в себя заливку средства в соответствующий резервуар, запуск цикла очистки и последующую промывку машины чистой водой.
  • Кулер: разберите кулер, снимите все съемные части (фильтры, крышки и т. д.). Промойте их под проточной водой. Приготовьте раствор уксуса (1:1 с водой) или используйте специальное очистительное средство для кулеров, такое как «Чистер» (150–200 рублей). Погрузите съемные части в раствор на 30 минут. Раз в три месяца промывайте кулер раствором уксуса или покупными очистителями.

Предотвращение накипи

  • Устанавливайте фильтры для воды. Проточные фильтры, такие как «Гейзер» или «Аквафор», удаляют лишние соли из воды.
  • Используйте артезианскую воду с низким содержанием минералов.
Как бороться с накипьюКак бороться с накипью
Как бороться с накипью

Какая вода подходит для разных целей?

Чтобы получить максимум пользы и избежать проблем с накипью, выбирайте воду в зависимости от её назначения.

  • Для питья: минеральная вода. Однако лучше употреблять её без кипячения, чтобы сохранить минералы.
  • Для техники: вода с низким содержанием солей, например, «Вера» или аналогичные артезианские воды.

Мифы о воде без накипи

Многие считают, что «вода без накипи» — это идеальный выбор. Однако такая вода зачастую имеет низкую минерализацию, что делает её менее полезной для организма.

— Если вы хотите пить воду, которая не оставляет осадок, выбирайте слабо минерализованную воду. Но помните, что она меньше насыщает организм полезными веществами, — подчёркивает Евгения.
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