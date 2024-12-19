А так ли вредна накипь в чайнике? Вся правда о белой накипи от воды

Posted 19 декабря, 08:11
Published 19 декабря, 08:11
Modified 19 декабря, 08:13
Updated 19 декабря, 08:13
Накипь — проблема, знакомая каждому, кто использует чайники, кофемашины или кулеры. В попытке избежать налёта на стенках мы выбираем «воду без накипи». Но задумывались ли вы, что осадок может быть индикатором качественной воды? Давайте разберёмся, что такое накипь, когда она опасна, а когда наоборот — полезна.
— Когда вода нагревается, содержащиеся в ней кальций и магний превращаются в осадок. Это не признак плохой воды, а скорее показатель её насыщенности минералами, — рассказывает Светлана Изотова, биолог генетик и коммерческий директор компании «Архыз».
Накипь — это осадок, образующийся при кипячении воды с высоким содержанием минералов. Основные «виновники» налёта: соли кальция и магния. Они присутствуют в любой природной воде, но в разных концентрациях.
Накипь, образующаяся из минералов, как в минеральной воде, безопасна. Более того, она свидетельствует о наличии в воде полезных веществ. Однако стоит помнить: осадок остаётся в чайнике, а не попадает в организм.
— Минералы, такие как кальций и магний, жизненно важны для костей, зубов и нервной системы. Чтобы получить их максимум, лучше пить минеральную воду без кипячения, — отмечает Екатерина Медведева, эксперт компании «Архыз».
Когда речь идёт о водопроводной воде, накипь становится реальной угрозой. Рыжеватый осадок — это следствие высокой концентрации железа и примесей. Использование такой воды не только портит вкус напитков, но и может навредить здоровью.
— Если осадок в воде рыжий и тяжёлый, значит, вода насыщена железом. Это плохо для бытовой техники и может быть вредно при регулярном употреблении, — предупреждает Светлана.
Если вы заметили накипь, не спешите паниковать. Есть несколько простых решений, которые помогут защитить ваши приборы и сохранить качество воды.
Чтобы получить максимум пользы и избежать проблем с накипью, выбирайте воду в зависимости от её назначения.
Многие считают, что «вода без накипи» — это идеальный выбор. Однако такая вода зачастую имеет низкую минерализацию, что делает её менее полезной для организма.
— Если вы хотите пить воду, которая не оставляет осадок, выбирайте слабо минерализованную воду. Но помните, что она меньше насыщает организм полезными веществами, — подчёркивает Евгения.
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