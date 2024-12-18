Звезда Давида наделала шума на главной ёлке Уфы

Posted 18 декабря, 08:58
Published 18 декабря, 08:58
Modified 18 декабря, 09:25
Updated 18 декабря, 09:25
Довольно резкий комментарий оставил уфимец в чате мэрии Уфы в Telegram. На городских камерах житель столицы Башкирии заметил причудливую, на его взгляд, форму звезды на одной из главных ёлок.
— А почему на главной ёлке Уфы установили «Звезду Давида»? Это что, насмешка над уфимцами? Куда смотрит руководство Уфы? В России есть традиционные символы, — написал пользователь.
Стоит пояснить, что звезда Давида — символ, который прежде всего связывают с еврейским народом. Он же используется на флаге Израиля.
Впрочем, раздуть скандал не удалось — при детальном рассмотрении становится ясно, что шестиконечных звёзд на ёлке нет, хотя с определённых ракурсов, особенно ночью, действительно могло так показаться.
На самом же деле украшена ель объёмной двенадцати конечной звездой. На этой указали и в администрации Октябрьского района Уфы в разговоре с Mkset.
— В этом оформлении нет никаких скрытых символов, кроме новогодних. Дизайнеры разработали современное оформление ели, украсив её верхушку объёмной двенадцати конечной звездой. Звезда Давида, как известно, шестиконечная и плоская. Отметим, что декор и гирлянды выдержаны в едином стиле: в холодных белых и серебристых тонах, — сообщили власти муниципалитета.