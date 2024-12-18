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Posted 18 декабря, 08:58

Published 18 декабря, 08:58

Modified 18 декабря, 09:25

Updated 18 декабря, 09:25

На уфимской ёлке заметили звезду Давида

Звезда Давида наделала шума на главной ёлке Уфы

18 декабря 2024, 08:58
Фото: Камера UfaNet.

На уфимской ёлке заметили звезду Давида

Гексаграмма на новогоднем дереве перед Дворцом спорта возмутила некоторых горожан — в среду, 18 декабря, мэрия ответила на претензии уфимцев.
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Довольно резкий комментарий оставил уфимец в чате мэрии Уфы в Telegram. На городских камерах житель столицы Башкирии заметил причудливую, на его взгляд, форму звезды на одной из главных ёлок.

— А почему на главной ёлке Уфы установили «Звезду Давида»? Это что, насмешка над уфимцами? Куда смотрит руководство Уфы? В России есть традиционные символы, — написал пользователь.

Стоит пояснить, что звезда Давида — символ, который прежде всего связывают с еврейским народом. Он же используется на флаге Израиля.

Впрочем, раздуть скандал не удалось — при детальном рассмотрении становится ясно, что шестиконечных звёзд на ёлке нет, хотя с определённых ракурсов, особенно ночью, действительно могло так показаться.

Фото: Камера UfaNet

На самом же деле украшена ель объёмной двенадцати конечной звездой. На этой указали и в администрации Октябрьского района Уфы в разговоре с Mkset.

— В этом оформлении нет никаких скрытых символов, кроме новогодних. Дизайнеры разработали современное оформление ели, украсив её верхушку объёмной двенадцати конечной звездой. Звезда Давида, как известно, шестиконечная и плоская. Отметим, что декор и гирлянды выдержаны в едином стиле: в холодных белых и серебристых тонах, — сообщили власти муниципалитета.
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы свалилась 25-метровая ель.

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