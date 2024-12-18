Женщина погибла в аварии под Уфой

Происшествие случилось на 71-м км трассы Уфа-Оренбург: 41-летний водитель «Фольксваген Поло» вылетел в правый кювет, из-за чего автомобиль опрокинулся и получил серьезные повреждения. 60-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте, водитель в тяжелом состоянии борется за жизнь в больнице.