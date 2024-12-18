Женщина погибла в аварии под Уфой

Posted 18 декабря, 08:01
Published 18 декабря, 08:01
Modified 18 декабря, 09:14
Updated 18 декабря, 09:14
Происшествие случилось на 71-м км трассы Уфа-Оренбург: 41-летний водитель «Фольксваген Поло» вылетел в правый кювет, из-за чего автомобиль опрокинулся и получил серьезные повреждения. 60-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте, водитель в тяжелом состоянии борется за жизнь в больнице.
На кадрах с места ДТП видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: кузов, особенно его передняя часть, деформирован, капот смят, передний бампер разрушен. Сотрудники ГАИ и других экстренных служб работают на месте трагедии, выясняя обстоятельства аварии.
Возможно, водитель мог не справиться с управлением из-за тяжелых погодных условий. Инспекторы напоминают водителям, что в условиях метелей и гололеда стоит быть особо внимательными и аккуратными на дорогах.
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