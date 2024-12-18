Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут

Posted 18 декабря, 08:30
Published 18 декабря, 08:30
Modified 18 декабря, 08:30
Updated 18 декабря, 08:30
Уборка — одна из основ создания благоприятной атмосферы в доме. А уж поддержание чистоты в холодильнике, где хранятся все употребляемые нами продукты, важно вдвойне. Но часто эта процедура может откладываться по одной простой причине: не знание как и чем эффективно очистить холодильное устройство. Специалист в сфере домашнего клининга Анна рассказала на своём канале «Советы для дома» о простом способе как отмыть даже самый запущенный холодильник.
Прежде, чем приступить к мытью оборудования, необходимо его подготовить.
В первую очередь необходимо позаботиться о продуктах, которые в нём хранятся. Достаньте и переложите их в большой контейнер или таз. Если на улице зима и достаточно низкая температура — контейнер можно убрать на балкон. В тёплое время года в ёмкости можно положить несколько пакетов со льдом и всё это накрыть одеялом.
После того, как холодильник оказался полностью пустым, отключите его от сети и достаньте полочки. Чтобы сохранить привычное расположение полок, сфотографируйте их прежде, чем достать
— Если вы не знаете, как снимаются полочки (особенно это касается дверцы), самое главное — не применяйте силу. Полки пластмассовые и они легко могут треснуть. Попробуйте аккуратно подвигать их в разных направлениях, — советует специалист.
Когда достанете полки, возьмите тряпку или пылесос, и уберите весь сухой мусор (крошки, подсохшие остатки еды и т. д.).
Для этого мы будем использовать самодельное чистящее средство, которое не только прекрасно справится с грязью, но и поможет устранить все неприятные запахи.
Для создания средства вам понадобится:
— Если ваши полки сильно грязные, их можно отмочить в чистящем растворе. Для этого вам понадобится смешать в тёплой воде два стакана уксуса и одну столовую ложку моющего средства. Немного подождите, чтобы вынутые полки стали комнатной температуры, и погрузите их в воду. Пока они будут отмачиваться, приступайте к мытью самого электроустройства, — рассказывает Анна.
Есть ещё несколько немаловажных пунктов по этой теме, о которых не стоит забывать:
Липкие пятна и жирные следы часто остаются на поверхностях холодильника, особенно снаружи или возле ручек. Для их удаления отлично подойдёт ненужная пластиковая карта. Используйте её как скребок: аккуратно снимайте грязь, чтобы не повредить покрытие. После этого обработайте поверхность чистящим раствором и протрите влажной тканью.
Резиновый уплотнитель — место, где часто скапливается грязь, остатки пищи и плесень. Чтобы тщательно очистить этот участок:
При мытье холодильника важно осмотреть его с разных сторон, включая углы и труднодоступные места, которые часто остаются незамеченными. Используйте яркий свет или фонарик, чтобы проверить, всё ли очищено.
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