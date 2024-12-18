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Posted 18 декабря, 08:30

Published 18 декабря, 08:30

Modified 18 декабря, 08:30

Updated 18 декабря, 08:30

Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут

Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут

18 декабря 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney. Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут
Узнайте, как легко привести в порядок даже самый запущенный холодильник и избавиться от застарелого жира, чем отмачивать загрязнённые полки и очистить загрязнённые ручки. Простые рецепты, домашние средства и рекомендации для сохранения свежести.

Уборка — одна из основ создания благоприятной атмосферы в доме. А уж поддержание чистоты в холодильнике, где хранятся все употребляемые нами продукты, важно вдвойне. Но часто эта процедура может откладываться по одной простой причине: не знание как и чем эффективно очистить холодильное устройство. Специалист в сфере домашнего клининга Анна рассказала на своём канале «Советы для дома» о простом способе как отмыть даже самый запущенный холодильник.

холодильникхолодильник
холодильник. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка перед чисткой

Прежде, чем приступить к мытью оборудования, необходимо его подготовить.

В первую очередь необходимо позаботиться о продуктах, которые в нём хранятся. Достаньте и переложите их в большой контейнер или таз. Если на улице зима и достаточно низкая температура — контейнер можно убрать на балкон. В тёплое время года в ёмкости можно положить несколько пакетов со льдом и всё это накрыть одеялом.

После того, как холодильник оказался полностью пустым, отключите его от сети и достаньте полочки. Чтобы сохранить привычное расположение полок, сфотографируйте их прежде, чем достать

— Если вы не знаете, как снимаются полочки (особенно это касается дверцы), самое главное — не применяйте силу. Полки пластмассовые и они легко могут треснуть. Попробуйте аккуратно подвигать их в разных направлениях, — советует специалист.

Когда достанете полки, возьмите тряпку или пылесос, и уберите весь сухой мусор (крошки, подсохшие остатки еды и т. д.).

Подготовка перед чисткойПодготовка перед чисткой
Подготовка перед чисткой. Фото: Изображение Midjourney

Очищаем холодильник

Для этого мы будем использовать самодельное чистящее средство, которое не только прекрасно справится с грязью, но и поможет устранить все неприятные запахи.

Для создания средства вам понадобится:

  • 1 стакан уксуса;
  • 1 стакан воды;
  • 1 чайная ложка средства для мытья посуды.

Пошаговая инструкция

  1. Раствор: смешайте все составляющие в бутылке с распылителем, и обработайте им грязные поверхности.
    — Если ваши полки сильно грязные, их можно отмочить в чистящем растворе. Для этого вам понадобится смешать в тёплой воде два стакана уксуса и одну столовую ложку моющего средства. Немного подождите, чтобы вынутые полки стали комнатной температуры, и погрузите их в воду. Пока они будут отмачиваться, приступайте к мытью самого электроустройства, — рассказывает Анна.
  2. Сильные загрязнения: если холодильник сильно грязный, можно использовать губку, смоченную в растворе, и оттирать загрязнённые места ею. Для очистки труднодоступных мест используйте зубную щётку.

  3. Сушка: как закончите всё отмывать внутри, нужно вытереть всё насухо и оставить дверцы открытыми, чтобы он хорошо просох.

  4. Внешняя чистка: обрызгайте поверхность чистящим средством и протрите губкой. Для особо испачканных участков, таких, как ручка, используйте чуть больше моющего средства. После этого нужно несколько раз протереть поверхность влажной тканью, чтобы полностью убрать всё мыло, а затем и вытереть насухо.

  5. Полки: после замачивания большая часть грязи сошла самостоятельно, а остатки легко отмыть губкой или щёткой. После этого сливаем воду, споласкиваем полки под проточной водой, вытираем и оставляем посушиться на 5-10 минут. По истечению времени их можно возвращать на свои места.
Очищаем холодильникОчищаем холодильник
Очищаем холодильник. Фото: Изображение Midjourney

Дополнительные советы

Есть ещё несколько немаловажных пунктов по этой теме, о которых не стоит забывать:

Удаление липких пятен и жира

Липкие пятна и жирные следы часто остаются на поверхностях холодильника, особенно снаружи или возле ручек. Для их удаления отлично подойдёт ненужная пластиковая карта. Используйте её как скребок: аккуратно снимайте грязь, чтобы не повредить покрытие. После этого обработайте поверхность чистящим раствором и протрите влажной тканью.

Чистка резинок на дверцах

Резиновый уплотнитель — место, где часто скапливается грязь, остатки пищи и плесень. Чтобы тщательно очистить этот участок:

  1. Нанесите самодельное чистящее средство (уксус с водой) на зубную щётку с мягкой щетиной.
  2. Осторожно пройдитесь щёткой по всем складкам резинки.
  3. Протрите обработанную поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора.
  4. Убедитесь, что резинка полностью высохла, чтобы избежать появления плесени.

Внимание к деталям

При мытье холодильника важно осмотреть его с разных сторон, включая углы и труднодоступные места, которые часто остаются незамеченными. Используйте яркий свет или фонарик, чтобы проверить, всё ли очищено.

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