Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут

Уборка — одна из основ создания благоприятной атмосферы в доме. А уж поддержание чистоты в холодильнике, где хранятся все употребляемые нами продукты, важно вдвойне. Но часто эта процедура может откладываться по одной простой причине: не знание как и чем эффективно очистить холодильное устройство. Специалист в сфере домашнего клининга Анна рассказала на своём канале «Советы для дома» о простом способе как отмыть даже самый запущенный холодильник.