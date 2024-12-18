Врачи «Скорой помощи» ездят на снегоходах в Башкирии

Posted 18 декабря, 07:14
Published 18 декабря, 07:14
Modified 18 декабря, 09:32
Updated 18 декабря, 09:32
С наступлением зимы в Башкирии наблюдаются серьезные проблемы на дорогах. Снежные заносы затрудняют движение не только для обычных водителей, но и для служб, которые должны реагировать на экстренные вызовы. Как стало известно, 18 декабря в Благовещенском районе машина «Скорой помощи», направлявшаяся к пациенту в деревню Карагайкуль, застряла на заснеженной дороге недалеко от села Осиповка.
По итогу, на помощь медикам были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС из села Павловка.
— Они использовали специальную машину повышенной проходимости, чтобы добраться до фельдшеров. Однако, чтобы ускорить процесс доставки медицинской помощи, было принято решение задействовать снегоход, — отметили спасатели Башкирии.
Это решение позволило быстро и с ветерком доставить врачей к месту вызова, где их уже ожидал пациент.
Как ранее сообщал Mkset, сильный ветер и метель значительно снизили видимость на дорогах региона, что вынудило власти ввести ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.