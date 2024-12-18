Врачи «Скорой помощи» ездят на снегоходах в Башкирии

С наступлением зимы в Башкирии наблюдаются серьезные проблемы на дорогах. Снежные заносы затрудняют движение не только для обычных водителей, но и для служб, которые должны реагировать на экстренные вызовы. Как стало известно, 18 декабря в Благовещенском районе машина «Скорой помощи», направлявшаяся к пациенту в деревню Карагайкуль, застряла на заснеженной дороге недалеко от села Осиповка.