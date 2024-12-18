Вежливый грабитель завёлся в Уфе

На записи с камеры домофона видно, как уфимец подозрительно следует за пенсионером, с трудом идущим по улице. Когда мужчина почтенного возраста начинает заходить в подъезд, злоумышленник быстро подходит, вежливо помогая дедушке открыть дверь.