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Posted 18 декабря, 16:23

Published 18 декабря, 16:23

Modified 18 декабря, 19:42

Updated 18 декабря, 19:42

Уфимец ограбил пенсионера

Вежливый грабитель завёлся в Уфе

18 декабря 2024, 16:23
Фото: UTV / Telegram.

Уфимец ограбил пенсионера

В столице Башкирии неизвестный хитрым способом обчистил пожилого мужчину — кадры наглого преступления публикуют в среду, 18 декабря, в Telegram-каналах.

На записи с камеры домофона видно, как уфимец подозрительно следует за пенсионером, с трудом идущим по улице. Когда мужчина почтенного возраста начинает заходить в подъезд, злоумышленник быстро подходит, вежливо помогая дедушке открыть дверь.

Спустя мгновение за камерой слышны крики старика, после которых преступник быстро ретируется с «трофеем» — отобранным мобильным телефоном.

Как пишет UTV, в МВД инцидент подтвердили, подозреваемого ищут.

Видео: UTV / Telegram.
Грабитель сразу спустил добычу на элитную выпивку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате злоумышленник ограбил офис микрозаймов, чтобы купить дорогую выпивку.

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