Вежливый грабитель завёлся в Уфе

Posted 18 декабря, 16:23
Published 18 декабря, 16:23
Modified 18 декабря, 19:42
Updated 18 декабря, 19:42
На записи с камеры домофона видно, как уфимец подозрительно следует за пенсионером, с трудом идущим по улице. Когда мужчина почтенного возраста начинает заходить в подъезд, злоумышленник быстро подходит, вежливо помогая дедушке открыть дверь.
Спустя мгновение за камерой слышны крики старика, после которых преступник быстро ретируется с «трофеем» — отобранным мобильным телефоном.
Как пишет UTV, в МВД инцидент подтвердили, подозреваемого ищут.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате злоумышленник ограбил офис микрозаймов, чтобы купить дорогую выпивку.