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Posted 18 декабря, 09:44

Published 18 декабря, 09:44

Modified 18 декабря, 10:05

Updated 18 декабря, 10:05

Авиабилеты подешевели в пять раз в Уфе

В Уфе цены на авиабилеты упали до ₽3500

18 декабря 2024, 09:44
Фото: 1MI.

Авиабилеты подешевели в пять раз в Уфе

Теперь долететь до заполярного города стало в разы дешевле, однако не для всех — Mkset изучил в среду, 18 декабря, как можно сэкономить уфимцам на поездках по России.

Как стало известно, авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на рейсы в Норильск. Стоимость билета в одну сторону составляет всего 3500 рублей. Субсидированные тарифы действуют на рейсы из Норильска и обратно в такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Уфа и другие. Продажа билетов по специальным ценам начнется с 10 января и продлится до 29 марта 2025 года.

Однако стоит отметить, что воспользоваться этой возможностью смогут не все желающие. Право на покупку субсидированных билетов имеют граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 55 лет (для женщин) или старше 60 лет (для мужчин), а также дети до 12 лет и инвалиды I группы. Кроме того, многодетные семьи также могут рассчитывать на скидки. Важно помнить о правилах оформления билетов: каждый пассажир может приобрести не более четырех авиабилетов по маршруту «в одну сторону» или два — «туда и обратно».

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Жителям столицы Башкирии будут доступны прямые рейсы в заполярный город по четвергам и воскресеньям. В обратную сторону — по средам и субботам. На момент публикации цены на прямые рейсы из Уфы в Норильск составляют от 19000 рублей за один билет.

Фото: Скриншот Авиасейлс

Но это не единственная возможность сэкономить при планировании поездок из Уфы. На рынке доступны дешевые билеты в Омск, Саратов, Москву, Екатеринбург и. т. д. с ценами от 1180 рублей за один билет.

Фото: Скриншот Авиасейлс

Например, если рассматривать рейсы в Москву на 23 декабря, билеты от «Аэрофлота» начинаются от 6000 рублей из Уфы. Лоукостер Победа радует ценами от 2800 рублей. Также, если планировать поездку в Санкт-Петербург 23 декабря, то можете найти предложения от» Аэрофлота», начиная от 12000 рублей, или от SmartAvia — от 3115 рублей.

Фото: Скриншот Авиасейлс Уфа-Питер

Как ранее сообщал Mkset, по данным исследования, спрос на путешествия в малые города России из Уфы в 2024 году вырос в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом.

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