В Уфе цены на авиабилеты упали до ₽3500

Однако стоит отметить, что воспользоваться этой возможностью смогут не все желающие. Право на покупку субсидированных билетов имеют граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 55 лет (для женщин) или старше 60 лет (для мужчин), а также дети до 12 лет и инвалиды I группы. Кроме того, многодетные семьи также могут рассчитывать на скидки. Важно помнить о правилах оформления билетов: каждый пассажир может приобрести не более четырех авиабилетов по маршруту «в одну сторону» или два — «туда и обратно».