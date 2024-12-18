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Posted 18 декабря, 13:15

Published 18 декабря, 13:15

Modified 18 декабря, 13:17

Updated 18 декабря, 13:17

В Уфе сгорел трамвай

В Уфе сгорел трамвай

18 декабря 2024, 13:15
Фото: Mash Batash/Telegram, Честный Репортаж/Telegram.
Трамвайный вагон вспыхнул на ходу в столице Башкирии, об этом вечером среды, 18 декабря, сообщили очевидцы.

Случился инцидент в микрорайоне Черниковка — на улице Трамвайной. Яркий сине-голубой вагон спокойно выполнял маршрут, когда загорелась его передняя часть. По словам свидетелей происшествия, все пассажиры и машинист успели выйти из трамвая.

В МЧС Башкортостана подтвердили, что никто не пострадал. Пламя же, со слов спасателей, объяло высоковольтную коробку.

Слишком вежливый трамвай ездит по Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вызвали спор среди пользователей соцсетей странного, но в то же время элегантного манёвра уфимского трамвая.

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