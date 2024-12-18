В Уфе сгорел трамвай

Posted 18 декабря, 13:15
Published 18 декабря, 13:15
Modified 18 декабря, 13:17
Updated 18 декабря, 13:17
Случился инцидент в микрорайоне Черниковка — на улице Трамвайной. Яркий сине-голубой вагон спокойно выполнял маршрут, когда загорелась его передняя часть. По словам свидетелей происшествия, все пассажиры и машинист успели выйти из трамвая.
В МЧС Башкортостана подтвердили, что никто не пострадал. Пламя же, со слов спасателей, объяло высоковольтную коробку.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вызвали спор среди пользователей соцсетей странного, но в то же время элегантного манёвра уфимского трамвая.