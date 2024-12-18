В Уфе пропал тайный миллионер

Posted 18 декабря, 09:55
Published 18 декабря, 09:55
Modified 18 декабря, 09:57
Updated 18 декабря, 09:57
«Национальная лотерея» почти неделю ищет победителя-миллионера в Башкирии. Он стал обладателем 1 миллиона рублей в тираже «Мечталлион». Билет был приобретен еще 12 декабря в одной из точек продаж на Российской, 147 в Уфе.
— Счастливчик из Уфы пока не привязал свой счастливый билет к номеру мобильного телефона, поэтому он мог не узнать о своем выигрыше. В таких ситуациях мы объявляем о поиске победителя в соответствующем регионе, так как ему не пришло SMS-уведомление о выигрыше и он, возможно, пропустил прямую трансляцию розыгрыша, — сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей, проводимых под эгидой Минфина России.
Организаторы «Национальной лотереи» призывают игроков проверить свои билеты на предмет выигрыша. Наиболее удобный способ — воспользоваться QR-кодом.
Напомним, ранее Mkset рассказывал еще об одном победителе лотереи. Начальник отдела продаж автосалона в Уфе выиграла миллион рублей под Новый 2024 год.