В Уфе пропал тайный миллионер

«Национальная лотерея» почти неделю ищет победителя-миллионера в Башкирии. Он стал обладателем 1 миллиона рублей в тираже «Мечталлион». Билет был приобретен еще 12 декабря в одной из точек продаж на Российской, 147 в Уфе.