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Posted 18 декабря, 09:55

Published 18 декабря, 09:55

Modified 18 декабря, 09:57

Updated 18 декабря, 09:57

В Уфе пропал тайный миллионер

В Уфе пропал тайный миллионер

18 декабря 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.
Покупатель счастливого билетика не получил уведомление о свалившемся на него богатстве и не выходит на связь с организаторами розыгрыша, сообщает в среду, 18 декабря, пресс-служба «Национальной лотереи».

«Национальная лотерея» почти неделю ищет победителя-миллионера в Башкирии. Он стал обладателем 1 миллиона рублей в тираже «Мечталлион». Билет был приобретен еще 12 декабря в одной из точек продаж на Российской, 147 в Уфе.

— Счастливчик из Уфы пока не привязал свой счастливый билет к номеру мобильного телефона, поэтому он мог не узнать о своем выигрыше. В таких ситуациях мы объявляем о поиске победителя в соответствующем регионе, так как ему не пришло SMS-уведомление о выигрыше и он, возможно, пропустил прямую трансляцию розыгрыша, — сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей, проводимых под эгидой Минфина России.

Организаторы «Национальной лотереи» призывают игроков проверить свои билеты на предмет выигрыша. Наиболее удобный способ — воспользоваться QR-кодом.

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Напомним, ранее Mkset рассказывал еще об одном победителе лотереи. Начальник отдела продаж автосалона в Уфе выиграла миллион рублей под Новый 2024 год.

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