В ТПП России прошла встреча предпринимательского сообщества с Максимом Решетниковым

По словам министра, правительство продолжает работать над снятием барьеров для доступа российской продукции на внешние рынки. Минэкономразвития занимается мониторингом ограничительных мер и договаривается с коллегами об их снятии. В 2024 году министерству удалось добиться либерализации более 30 торговых норм для поставщиков из России. Кроме этого, российские экспортеры арматурного проката и катанки были освобождены от защитной пошлины в Узбекистане. За отечественным бизнесом сохранена возможность продолжать поставки горячекатаного проката в Турцию. Кроме того, признано право на адаптацию к новым требованиям в сфере технического регулирования в Азербайджане и Индии. Министерство добилось возврата пошлины на поставленные во Вьетнам машинокомплекты для производства российских автомобилей и многого другого.