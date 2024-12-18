В ТПП России прошла встреча предпринимательского сообщества с Максимом Решетниковым

Posted 18 декабря, 08:30
Published 18 декабря, 08:30
Modified 18 декабря, 08:30
Updated 18 декабря, 08:30
На встрече обсуждались такие вопросы, как продвижение российского бизнеса на приоритетных внешних рынках и роль деловых советов и зарубежной инфраструктуры ТПП РФ.
На сегодняшний день члены ТПП России за рубежом представлены в 31 стране. Предпринимателей, которые выходят на внешние рынки, больше всего волнуют темы межбанковских операций, страхования грузов и расчетов, пишет gorod55.ru.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко назвал деловой совет дополнительным административным ресурсом, помогающим предпринимателям и отстаивающим их интересы за рубежом. Самое активное направление — страны ЕС и СНГ. Товарооборот с этими государствами превысил сто миллиардов рублей. Во всех странах сформированы сильные деловые советы.
На встрече выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он подчеркнул важность экспорта, на который приходится четвертая часть ВВП. Ожидается, что в ближайшие три года экспорт обеспечит до 10 процентов роста экономики России.
По словам министра, правительство продолжает работать над снятием барьеров для доступа российской продукции на внешние рынки. Минэкономразвития занимается мониторингом ограничительных мер и договаривается с коллегами об их снятии. В 2024 году министерству удалось добиться либерализации более 30 торговых норм для поставщиков из России. Кроме этого, российские экспортеры арматурного проката и катанки были освобождены от защитной пошлины в Узбекистане. За отечественным бизнесом сохранена возможность продолжать поставки горячекатаного проката в Турцию. Кроме того, признано право на адаптацию к новым требованиям в сфере технического регулирования в Азербайджане и Индии. Министерство добилось возврата пошлины на поставленные во Вьетнам машинокомплекты для производства российских автомобилей и многого другого.
Сегодня действуют 76 деловых советов по сотрудничеству с другими странами. Эти структуры обслуживают членскую базу ТПП России, насчитывающую 54 000 предпринимателей.
Как сообщил Владимир Падалко, все они работают в сфере внешнеэкономической деятельности, а представители являются их инструментарием. Ни у одной общественной организации или НКО такой инфраструктуры нет — ТПП РФ создавала ее десятилетиями. И на сегодняшний день у нее есть представительства за рубежом, с которыми сформированы договорные отношения.
«Мы всегда к ним обращаемся, где бы они ни были, какие бы нас ни связывали отношения, но между торгово-промышленными палатами ручеек никогда не прекращается», — сказал Владимир Падалко.
Глава Минэкономразвития со своей стороны подчеркнул, что сотрудничество в сфере инвестиций сейчас активно развивается с такими странами, как Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия. Кроме этого, Российская Федерация сотрудничает с Бразилией в научно-технологической и образовательной сферах.