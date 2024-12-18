mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 10:31

Published 18 декабря, 10:31

Modified 18 декабря, 10:31

Updated 18 декабря, 10:31

В рамках штабов при координационном центре правительства решаются проблемы ТКО

В рамках штабов при координационном центре правительства решаются проблемы ТКО

18 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Решением проблем, которые возникают в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), занимаются участники штабов, работающих при координационном центре Правительства РФ. Эти штабы проводятся еженедельно.

Как рассказали в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор», по итогам работы штабов за последние недели стало ясно, что некоторые вопросы в этой отрасли еще не решены. Они касаются, прежде всего, работы регоператоров и обеспеченности контейнерами для ТКО и спецтехникой, пишет 56orb.ru.

Представители пресс-службы компании пояснили, что работа ведется по 5 направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерами», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Инфраструктура обращения». На штабах в режиме реального времени сотрудники РЭО, представители разных ведомств и субъекты отрасли ТКО обсуждают, как образом можно усовершенствовать систему обращения с отходами. За последний месяц были приняты инициативы, которые получили развитие в виде нормативно-правовых актов.

С 2020 года у регоператоров возникла такая проблема, как рост расходов на транспортирование ТКО. Расходы на это направление растут примерно на 20-30% быстрее, чем инфляция. Участники штаба выступили с инициативой изменить законодательную базу в части тарифного регулирования. При этом важно учесть выпадающие расходы операторов в течение ближайшего цикла. На сегодняшний день разрыв между ростом расходов и их учетом в тарифах составляет примерно два года.

Уточняется, что тарифное регулирование должно осуществляться на основе данных, которые вносятся во ФГИС УТКО.

Для контроля вывоза мусора с контейнерных площадок нужно настроить видеопотоки с камер наружного наблюдения. Три региона уже тестируют эту работу с ноября 2024 года.

По информации РЭО, доля направленных на переработку отходов составила 54,8%, на обезвреживание и утилизацию — 13,7%, на захоронения — 83,9% ТКО. Данные актуальны на октябрь 2024 года. В рамках реформы, которая проводилась с 2019-го по октябрь этого года, в России было создано 286 объектов обращения с отходами. Из них 146 занимаются обработкой, 79 — утилизацией и обезвреживанием отходов, 23 предназначены для размещения мусора, а 38 представляют собой комплексы обращения с отходами. Наряду с этим в стране начали практиковать раздельный сбор отходов (РСО). При этом число контейнерных площадок для раздельного накопления отходов увеличилось на 43%, а число контейнеров — на 68%. Благодаря мерам поддержки были закуплены 154,8 тысячи контейнеров для РСО. Под раздельное накопление мусора по всей России оборудовали около 200 тысяч площадок.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика