В рамках штабов при координационном центре правительства решаются проблемы ТКО

Posted 18 декабря, 10:31
Published 18 декабря, 10:31
Modified 18 декабря, 10:31
Updated 18 декабря, 10:31
Как рассказали в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор», по итогам работы штабов за последние недели стало ясно, что некоторые вопросы в этой отрасли еще не решены. Они касаются, прежде всего, работы регоператоров и обеспеченности контейнерами для ТКО и спецтехникой, пишет 56orb.ru.
Представители пресс-службы компании пояснили, что работа ведется по 5 направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерами», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Инфраструктура обращения». На штабах в режиме реального времени сотрудники РЭО, представители разных ведомств и субъекты отрасли ТКО обсуждают, как образом можно усовершенствовать систему обращения с отходами. За последний месяц были приняты инициативы, которые получили развитие в виде нормативно-правовых актов.
С 2020 года у регоператоров возникла такая проблема, как рост расходов на транспортирование ТКО. Расходы на это направление растут примерно на 20-30% быстрее, чем инфляция. Участники штаба выступили с инициативой изменить законодательную базу в части тарифного регулирования. При этом важно учесть выпадающие расходы операторов в течение ближайшего цикла. На сегодняшний день разрыв между ростом расходов и их учетом в тарифах составляет примерно два года.
Уточняется, что тарифное регулирование должно осуществляться на основе данных, которые вносятся во ФГИС УТКО.
Для контроля вывоза мусора с контейнерных площадок нужно настроить видеопотоки с камер наружного наблюдения. Три региона уже тестируют эту работу с ноября 2024 года.
По информации РЭО, доля направленных на переработку отходов составила 54,8%, на обезвреживание и утилизацию — 13,7%, на захоронения — 83,9% ТКО. Данные актуальны на октябрь 2024 года. В рамках реформы, которая проводилась с 2019-го по октябрь этого года, в России было создано 286 объектов обращения с отходами. Из них 146 занимаются обработкой, 79 — утилизацией и обезвреживанием отходов, 23 предназначены для размещения мусора, а 38 представляют собой комплексы обращения с отходами. Наряду с этим в стране начали практиковать раздельный сбор отходов (РСО). При этом число контейнерных площадок для раздельного накопления отходов увеличилось на 43%, а число контейнеров — на 68%. Благодаря мерам поддержки были закуплены 154,8 тысячи контейнеров для РСО. Под раздельное накопление мусора по всей России оборудовали около 200 тысяч площадок.