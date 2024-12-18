В рамках штабов при координационном центре правительства решаются проблемы ТКО

По информации РЭО, доля направленных на переработку отходов составила 54,8%, на обезвреживание и утилизацию — 13,7%, на захоронения — 83,9% ТКО. Данные актуальны на октябрь 2024 года. В рамках реформы, которая проводилась с 2019-го по октябрь этого года, в России было создано 286 объектов обращения с отходами. Из них 146 занимаются обработкой, 79 — утилизацией и обезвреживанием отходов, 23 предназначены для размещения мусора, а 38 представляют собой комплексы обращения с отходами. Наряду с этим в стране начали практиковать раздельный сбор отходов (РСО). При этом число контейнерных площадок для раздельного накопления отходов увеличилось на 43%, а число контейнеров — на 68%. Благодаря мерам поддержки были закуплены 154,8 тысячи контейнеров для РСО. Под раздельное накопление мусора по всей России оборудовали около 200 тысяч площадок.