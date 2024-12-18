В Мурманской области столкнулись поезда

Posted 18 декабря, 15:18
Published 18 декабря, 15:18
Modified 18 декабря, 19:48
Updated 18 декабря, 19:48
Удар, как сообщили спасатели, был боковым. В результате столкновение три вагона пассажирского поезда, выполнявшего рейс №11 из Мурманска в Санкт-Петербург, сошли с рельс. По предварительным данным, никто не погиб, однако некоторые люди получили травмы. Участок перекрыт, на месте работают оперативные службы.
По данным Telegram-канала SHOT, среди пострадавших — женщина с ребёнком. У пассажирки наблюдаются множественные порезы на теле и руках. Пока вагон падал, мать пыталась закрыть собой сына, однако осколки стекла нанесли травмы им обоим.
Ранее Mkset сообщал о том, что РЖД запустила новый скорый поезд из Уфы в Москву. Корреспондент издания побывал на вагонах одним из первых.