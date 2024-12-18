В Мурманской области столкнулись поезда

Удар, как сообщили спасатели, был боковым. В результате столкновение три вагона пассажирского поезда, выполнявшего рейс №11 из Мурманска в Санкт-Петербург, сошли с рельс. По предварительным данным, никто не погиб, однако некоторые люди получили травмы. Участок перекрыт, на месте работают оперативные службы.