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Posted 18 декабря, 15:18

Published 18 декабря, 15:18

Modified 18 декабря, 19:48

Updated 18 декабря, 19:48

В Мурманской области столкнулись поезда

В Мурманской области столкнулись поезда

18 декабря 2024, 15:18
Фото: МЧС Мурманской области.
На границе Мурманской области и Карелии днём среды, 18 декабря, произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом — сообщает МЧС региона.

Удар, как сообщили спасатели, был боковым. В результате столкновение три вагона пассажирского поезда, выполнявшего рейс №11 из Мурманска в Санкт-Петербург, сошли с рельс. По предварительным данным, никто не погиб, однако некоторые люди получили травмы. Участок перекрыт, на месте работают оперативные службы.

По данным Telegram-канала SHOT, среди пострадавших — женщина с ребёнком. У пассажирки наблюдаются множественные порезы на теле и руках. Пока вагон падал, мать пыталась закрыть собой сына, однако осколки стекла нанесли травмы им обоим.

В Уфе запустили скорый поезд до Москвы — и он шикарен
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Ранее Mkset сообщал о том, что РЖД запустила новый скорый поезд из Уфы в Москву. Корреспондент издания побывал на вагонах одним из первых.

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