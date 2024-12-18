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Posted 18 декабря, 08:15

Published 18 декабря, 08:15

Modified 18 декабря, 09:10

Updated 18 декабря, 09:10

Известны подробности дела депутата-бойца СВО из Уфы

В деле Локотченко появились эффектная брюнетка и элитные иномарки

18 декабря 2024, 08:15
Фото: 1MI.

Известны подробности дела депутата-бойца СВО из Уфы

Инсайдерские Telegram-каналы в среду, 18 декабря, публикуют новые изобличающие подробности о задержанном депутате башкортостанского парламента, проходившего службу на СВО.

Напомним, ранее силовики арестовали Алексея Локотченко — политик заседал в парламенте Башкирии, а в феврале 2024 года отправился служить в зону спецоперации.В декабре депутата задержали по подозрению во взяточничестве. Сам он вину свою не признал и заявил о том, что его пытаются дискредитировать.

Депутата-бойца СВО арестовали за взятку в ₽10,2 млн в Башкирии
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Позже следственные органы опубликовали некоторые подробности дела. По версии правоохранителей, Локотченко за ₽10 млн собирался решить проблемы одной уфимки — бывшего адвоката, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Чтобы та не села за махинации, депутат предложил её уехать на СВО, именно это и должен был обеспечить задержанный политик. Арестовали Локотченко при передаче первой части взятки в ₽5 млн.

Telegram-канал «Честный репортаж» тем временем опубликовал подробности о том, кому именно, по версии следствия, взялся помогать скандальный депутат.

Как утверждают инсайдеры, речь идёт якобы о юристе Эльвире Фаткуллиной, члене Башкирской коллегии адвокатов. Ранее на неё якобы завели дело об отмывании денег бизнесменов. За определённую плату жительницу Уфы должны были отправить на СВО. Раскрыли источники и другие подробности её жизни — так, Фаткуллина якобы имеет несколько квартир в центре города и иномарки премиум-сегмента.

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