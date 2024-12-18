В деле Локотченко появились эффектная брюнетка и элитные иномарки

Позже следственные органы опубликовали некоторые подробности дела. По версии правоохранителей, Локотченко за ₽10 млн собирался решить проблемы одной уфимки — бывшего адвоката, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Чтобы та не села за махинации, депутат предложил её уехать на СВО, именно это и должен был обеспечить задержанный политик. Арестовали Локотченко при передаче первой части взятки в ₽5 млн.