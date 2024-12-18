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Posted 18 декабря, 12:12

Published 18 декабря, 12:12

Modified 18 декабря, 13:11

Updated 18 декабря, 13:11

В Башкирии вводят новый МРОТ с 1 января

В Башкирии вводят новый МРОТ с 1 января

18 декабря 2024, 12:12
Фото: mkset.ru.
Минимальный размер оплаты труда до 22 440 рублей подняли парламентарии Государственной Думы России, сообщает в среду, 18 декабря, депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.
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Депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости уточнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году вырастет сразу на 16,2%. Размер МРОТ в Башкирии и Уфе, как и по всей РФ, с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей. Сейчас он составляет менее 20 000 рублей.

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По словам депутата Светланы Бессараб, планируемое повышение минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в первую очередь повлияет на финансовое положение работников государственной сферы.

— С 1 января 2025 года размеры зарплат бюджетных учреждений вырастут на 13,2%. Аванс за первую половину января будет произведён с учётом этого изменения, — уточнила она.

Депутат также подчеркнула, что данное увеличение коснётся как минимум 4 миллионов граждан России. Кроме того, благодаря росту МРОТ на 16,6% повысится заработная плата для 1,7 миллиона трудящихся в реальном секторе экономики.

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Напомним, ранее дорожникам из Башкирии пришлось обращаться к президенту России Владимиру Путину для получения заслуженной заработной платы.

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