В Башкирии вводят новый МРОТ с 1 января

Posted 18 декабря, 12:12
Published 18 декабря, 12:12
Modified 18 декабря, 13:11
Updated 18 декабря, 13:11
Депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости уточнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году вырастет сразу на 16,2%. Размер МРОТ в Башкирии и Уфе, как и по всей РФ, с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей. Сейчас он составляет менее 20 000 рублей.
По словам депутата Светланы Бессараб, планируемое повышение минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в первую очередь повлияет на финансовое положение работников государственной сферы.
— С 1 января 2025 года размеры зарплат бюджетных учреждений вырастут на 13,2%. Аванс за первую половину января будет произведён с учётом этого изменения, — уточнила она.
Депутат также подчеркнула, что данное увеличение коснётся как минимум 4 миллионов граждан России. Кроме того, благодаря росту МРОТ на 16,6% повысится заработная плата для 1,7 миллиона трудящихся в реальном секторе экономики.
Напомним, ранее дорожникам из Башкирии пришлось обращаться к президенту России Владимиру Путину для получения заслуженной заработной платы.