В Башкирии вводят новый МРОТ с 1 января

Депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости уточнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году вырастет сразу на 16,2%. Размер МРОТ в Башкирии и Уфе, как и по всей РФ, с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей. Сейчас он составляет менее 20 000 рублей.



