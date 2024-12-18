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Posted 18 декабря, 17:10

Published 18 декабря, 17:10

Modified 18 декабря, 19:26

Updated 18 декабря, 19:26

В Башкирии рассказали про выплаты по ₽50`000

В Башкирии рассказали про выплаты по ₽50`000

18 декабря 2024, 17:10
Фото: 1MI.
Соцфонд Башкирии в среду, 18 декабря, сообщил о специальной социальной выплате — кто имеет на нее право.

Специальной мерой поддержки пользуются в регионе порядка 29 тысяч человек — это медработники, работающие в сельской местности.

Напомним, за труд в населённых пунктах, где живёт менее 50 тыс. человек, доктора получают к зарплате ₽50 тыс., а санитары и другой средний персонал — до ₽30 тыс. В том же соотношении в сёлах с населением 50-100 тыс. человек прибавка составляет ₽29 тыс. и ₽13 тыс., а с населением свыше 100 тыс. — ₽18,5 тыс. и ₽8 тыс.

Стипендии подняли до ₽38’000 в Башкирии
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Ранее Mkset рассказывал о том, кому в Башкирии положены повышенные стипендии за счёт региона.

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