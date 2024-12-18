В Башкирии рассказали про выплаты по ₽50`000

Posted 18 декабря, 17:10
Published 18 декабря, 17:10
Modified 18 декабря, 19:26
Updated 18 декабря, 19:26
Специальной мерой поддержки пользуются в регионе порядка 29 тысяч человек — это медработники, работающие в сельской местности.
Напомним, за труд в населённых пунктах, где живёт менее 50 тыс. человек, доктора получают к зарплате ₽50 тыс., а санитары и другой средний персонал — до ₽30 тыс. В том же соотношении в сёлах с населением 50-100 тыс. человек прибавка составляет ₽29 тыс. и ₽13 тыс., а с населением свыше 100 тыс. — ₽18,5 тыс. и ₽8 тыс.