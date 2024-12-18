Украшение, которому позавидуют соседи: как превратить ветки в новогодний венок

Posted 18 декабря, 08:00
Published 18 декабря, 08:00
Modified 18 декабря, 08:00
Updated 18 декабря, 08:00
Создание рождественского венка — процесс творческий и увлекательный. В России, с ее богатой природой, можно найти множество подходящих материалов, чтобы сделать красивый и долговечный декор. Главное — знать, что и как использовать.
Основу можно сделать из тонких и гибких веток деревьев и кустарников. Отлично подходят:
Ветки ели, сосны или туи придают венку праздничный вид и насыщенный аромат. Важно выбирать свежие ветви, чтобы они долго не осыпались. Их можно найти практически в любом лесу или на даче.
Для украшения подойдут:
Понадобятся садовые ножницы, проволока или шпагат для крепления веток, а также клеевой пистолет для мелких деталей.
Возьмите длинные ветки ивы или орешника и согните их в кольцо. Закрепите форму шпагатом или тонкой проволокой, чтобы конструкция не распадалась. Если ветки недостаточно длинные, соедините их, наращивая длину. Основа должна быть прочной, так как на нее придется крепить хвойные ветви и украшения.
Нарежьте ветви ели, сосны или туи на небольшие части длиной около 20–30 см. Начните прикреплять их к основе, накладывая друг на друга так, чтобы закрыть проволоку. Крепите ветки с помощью проволоки, плотно обматывая каждую.
Совет: чередуйте разные виды хвои, чтобы венок выглядел пышнее и интереснее. Например, ель можно дополнить ветками можжевельника, который добавит красивый голубоватый оттенок.
Теперь самое интересное — украшение венка:
После того как все элементы закреплены, внимательно осмотрите венок. Добавьте мелкие детали, если видны пустоты. Для усиления эффекта можно использовать гирлянду на батарейках с теплым светом.
Чтобы ветки ели, сосны или туи дольше сохраняли свежий вид и не осыпались, можно воспользоваться следующими советами:
Срезайте ветки правильно: используйте острый секатор или нож для аккуратного среза. Лучше всего срезать ветки в морозное утро, когда древесина плотная и сохраняет больше влаги.
Обработка водой: перед использованием в венке ветки нужно замочить в прохладной воде на 24 часа. Это насыщает их влагой, предотвращая быстрое высыхание.
Используйте глицерин: приготовьте раствор: смешайте одну часть глицерина с двумя частями теплой воды. Опустите концы веток в этот раствор на несколько часов. Глицерин запечатывает влагу внутри, и хвоя дольше остаётся свежей.
Закрепите концы воском: растопите немного воска (или свечу) и окуните срезанные концы веток в горячий воск. Это создаст барьер для испарения влаги.
Регулярное опрыскивание: если венок уже готов, опрыскивайте его водой из пульверизатора раз в несколько дней, чтобы хвоя не пересыхала.
Источник: Daily Mail.
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