Украшение, которому позавидуют соседи: как превратить ветки в новогодний венок

Срезайте ветки правильно: используйте острый секатор или нож для аккуратного среза. Лучше всего срезать ветки в морозное утро, когда древесина плотная и сохраняет больше влаги.

Обработка водой: перед использованием в венке ветки нужно замочить в прохладной воде на 24 часа. Это насыщает их влагой, предотвращая быстрое высыхание.

Используйте глицерин: приготовьте раствор: смешайте одну часть глицерина с двумя частями теплой воды. Опустите концы веток в этот раствор на несколько часов. Глицерин запечатывает влагу внутри, и хвоя дольше остаётся свежей.

Закрепите концы воском: растопите немного воска (или свечу) и окуните срезанные концы веток в горячий воск. Это создаст барьер для испарения влаги.