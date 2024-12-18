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Posted 18 декабря, 08:00

Published 18 декабря, 08:00

Modified 18 декабря, 08:00

Updated 18 декабря, 08:00

Украшение, которому позавидуют соседи: как превратить ветки в новогодний венок

Украшение, которому позавидуют соседи: как превратить ветки в новогодний венок

18 декабря 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney. Украшение, которому позавидуют соседи: как превратить ветки в новогодний венок
Рождественский венок, созданный собственными руками, станет не только символом Нового года, но и уникальным украшением для вашего дома. Какие материалы можно найти в своем саду или ближайшем парке и как их правильно использовать?

Создание рождественского венка — процесс творческий и увлекательный. В России, с ее богатой природой, можно найти множество подходящих материалов, чтобы сделать красивый и долговечный декор. Главное — знать, что и как использовать.

Что понадобится для создания венка

Основа венка.

Основу можно сделать из тонких и гибких веток деревьев и кустарников. Отлично подходят:

  • Ветки ивы, орешника или березы. Они легко сгибаются и хорошо держат форму.
  • Готовую основу можно купить в садовом центре или на маркетплейсах — цена стартует от 200 рублей за простое кольцо из лозы.

Хвойные ветви.

Ветки ели, сосны или туи придают венку праздничный вид и насыщенный аромат. Важно выбирать свежие ветви, чтобы они долго не осыпались. Их можно найти практически в любом лесу или на даче.

Декоративные элементы.

Для украшения подойдут:

  • Ягоды рябины, калины или шиповника — легко найти на улице.
  • Шишки сосны или ели. часто лежат прямо под деревьями, особенно в сосновых борах. Если у вас нет шишек, их можно купить: цена за килограмм в среднем составляет 150–200 рублей.
  • Ленты, мишура или сухоцветы. Например, высушенные соцветия гортензии или коробочки мака придадут композиции нежности.
  • Семена репейника, а также сухие травы, такие как ковыль или злаки.
  • Для украшения также подойдут листья плюща, если он растет на участке, или веточки бересклета с ярко-оранжевыми плодами.

Инструменты и крепеж.

Понадобятся садовые ножницы, проволока или шпагат для крепления веток, а также клеевой пистолет для мелких деталей.

Что понадобится для создания венкаЧто понадобится для создания венка
Что понадобится для создания венка. Фото: Изображение Midjourney

Как сделать венок: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка основы

Возьмите длинные ветки ивы или орешника и согните их в кольцо. Закрепите форму шпагатом или тонкой проволокой, чтобы конструкция не распадалась. Если ветки недостаточно длинные, соедините их, наращивая длину. Основа должна быть прочной, так как на нее придется крепить хвойные ветви и украшения.

Шаг 2. Добавление хвои

Нарежьте ветви ели, сосны или туи на небольшие части длиной около 20–30 см. Начните прикреплять их к основе, накладывая друг на друга так, чтобы закрыть проволоку. Крепите ветки с помощью проволоки, плотно обматывая каждую.

Совет: чередуйте разные виды хвои, чтобы венок выглядел пышнее и интереснее. Например, ель можно дополнить ветками можжевельника, который добавит красивый голубоватый оттенок.

Шаг 3. Декорирование

Теперь самое интересное — украшение венка:

  • Разместите шишки, закрепив их клеевым пистолетом или проволокой. Для придания блеска можно предварительно покрасить их золотой или серебряной краской.
  • Вплетите ягоды рябины, калины или шиповника. Они добавят ярких акцентов.
  • Сухие соцветия гортензии или семенные коробочки закрепите в промежутках между хвойными ветвями.
  • Украсьте венок лентами или бантиками. Выбирайте ткани с праздничным принтом — это может быть клетка, красный атлас или джутовая веревка для натурального стиля.

Шаг 4. Завершение композиции

После того как все элементы закреплены, внимательно осмотрите венок. Добавьте мелкие детали, если видны пустоты. Для усиления эффекта можно использовать гирлянду на батарейках с теплым светом.

Как сделать венок: пошаговая инструкцияКак сделать венок: пошаговая инструкция
Как сделать венок: пошаговая инструкция. Фото: Изображение Midjourney

Как использовать венок в декоре дома

  • Для входной двери: повесьте венок на дверь с помощью крючка или атласной ленты. Он будет радовать не только вас, но и гостей.
  • Для интерьера: разместите венок на столе в центре комнаты. Добавьте свечи внутрь композиции, чтобы создать уютный свет.
  • Для подарка: такой венок станет отличным подарком, особенно если в него вложена душа.

Чтобы венок стоял дольше

Чтобы ветки ели, сосны или туи дольше сохраняли свежий вид и не осыпались, можно воспользоваться следующими советами:

  1. Срезайте ветки правильно: используйте острый секатор или нож для аккуратного среза. Лучше всего срезать ветки в морозное утро, когда древесина плотная и сохраняет больше влаги.

  2. Обработка водой: перед использованием в венке ветки нужно замочить в прохладной воде на 24 часа. Это насыщает их влагой, предотвращая быстрое высыхание.

  3. Используйте глицерин: приготовьте раствор: смешайте одну часть глицерина с двумя частями теплой воды. Опустите концы веток в этот раствор на несколько часов. Глицерин запечатывает влагу внутри, и хвоя дольше остаётся свежей.

  4. Закрепите концы воском: растопите немного воска (или свечу) и окуните срезанные концы веток в горячий воск. Это создаст барьер для испарения влаги.

  5. Регулярное опрыскивание: если венок уже готов, опрыскивайте его водой из пульверизатора раз в несколько дней, чтобы хвоя не пересыхала.

Источник: Daily Mail.

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