Уфимцы просят подарки и дороги у Путина

Тем временем, волонтеры «Народного фронта» продолжают прием обращений к Владимиру Путину. Так, по сообщению «России 24», жительница Башкортостана пожаловалась Владимиру Путину на резво взлетевшие тарифы на поверку газового оборудования. За 15 минут непыльной работы газовщики требуют по ₽3000 с квартиры. А всего год назад цена на эти услуги была около ₽300. Аналогичные жалобы поступили и из других регионов России. Вероятно, на волне общей для страны тенденции претензия женщины из Башкирии будет озвучена в «Итогах года».