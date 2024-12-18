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Posted 18 декабря, 16:28

Published 18 декабря, 16:28

Modified 18 декабря, 19:39

Updated 18 декабря, 19:39

Уфимцы могут задать вопрос Путину

Уфимцы просят подарки и дороги у Путина

18 декабря 2024, 16:28
Фото: kremlin.ru.

Уфимцы могут задать вопрос Путину

Сюжет
Радий Хабиров
Жители башкирской столицы в среду, 18 декабря, по-прежнему могут задать вопрос на «Прямую линию» с президентом: свои обращения они оставляют и в чате мэрии.

Напомним, начнётся трансляция с ответами Владимира Путина на вопросы рядовых жителей России и журналистов в 14:00 (по Уфе).

Задать вопрос главе государства можно через сайт, по СМС на 0-40-40, звонком на +7-800-200-40-40, а также в Vk и «Одноклассниках».

Впрочем, некоторые жители Уфы решили президента не тревожить, а оставить свои запросы прямо под анонсом мэрии башкирской столицы.

— Путин, а что на Новый год подарите? — гласит комментарий Ксении Е.

Уфимец Ильдар решил воспользоваться моментом и пожаловаться чиновникам на состояние дорог в микрорайоне Зелёная Роща. По словам горожанина, по переулку Мурманскому стало «невозможно проехать».

Ещё одна уфимка оставила под публикацией объявление о том, что нашла чей-то паспорт в районе «Ленты» в Кузнецовском Затоне и ищет хозяина документа.

Тем временем, волонтеры «Народного фронта» продолжают прием обращений к Владимиру Путину. Так, по сообщению «России 24», жительница Башкортостана пожаловалась Владимиру Путину на резво взлетевшие тарифы на поверку газового оборудования. За 15 минут непыльной работы газовщики требуют по ₽3000 с квартиры. А всего год назад цена на эти услуги была около ₽300. Аналогичные жалобы поступили и из других регионов России. Вероятно, на волне общей для страны тенденции претензия женщины из Башкирии будет озвучена в «Итогах года».

«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция
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Как сообщал Mkset, в начале декабря 2024 года свою «Прямую линию» проводил глава Башкирии Радий Хабиров.

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