Уфимцы просят подарки и дороги у Путина

Posted 18 декабря, 16:28
Published 18 декабря, 16:28
Modified 18 декабря, 19:39
Updated 18 декабря, 19:39
Напомним, начнётся трансляция с ответами Владимира Путина на вопросы рядовых жителей России и журналистов в 14:00 (по Уфе).
Задать вопрос главе государства можно через сайт, по СМС на 0-40-40, звонком на +7-800-200-40-40, а также в Vk и «Одноклассниках».
Впрочем, некоторые жители Уфы решили президента не тревожить, а оставить свои запросы прямо под анонсом мэрии башкирской столицы.
— Путин, а что на Новый год подарите? — гласит комментарий Ксении Е.
Уфимец Ильдар решил воспользоваться моментом и пожаловаться чиновникам на состояние дорог в микрорайоне Зелёная Роща. По словам горожанина, по переулку Мурманскому стало «невозможно проехать».
Ещё одна уфимка оставила под публикацией объявление о том, что нашла чей-то паспорт в районе «Ленты» в Кузнецовском Затоне и ищет хозяина документа.
Тем временем, волонтеры «Народного фронта» продолжают прием обращений к Владимиру Путину. Так, по сообщению «России 24», жительница Башкортостана пожаловалась Владимиру Путину на резво взлетевшие тарифы на поверку газового оборудования. За 15 минут непыльной работы газовщики требуют по ₽3000 с квартиры. А всего год назад цена на эти услуги была около ₽300. Аналогичные жалобы поступили и из других регионов России. Вероятно, на волне общей для страны тенденции претензия женщины из Башкирии будет озвучена в «Итогах года».
Как сообщал Mkset, в начале декабря 2024 года свою «Прямую линию» проводил глава Башкирии Радий Хабиров.