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Posted 18 декабря, 17:23

Published 18 декабря, 17:23

Modified 18 декабря, 19:16

Updated 18 декабря, 19:16

Татарская кухня оказалась самой популярной в Уфе

Уфимцы променяли плов на бургеры

18 декабря 2024, 17:23
Фото: mkset.ru.

Татарская кухня оказалась самой популярной в Уфе

Аналитики «Яндекс Еды» в среду, 18 декабря, поделились с Mkset исследованием о том, какие блюда доставкой чаще всего заказывают жители уфимской столицы.
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Так, первое место в сердцах горожан надёжно занимают бургеры — без них не обходятся 42% заказов. При этом в трети покупок обязательно присутствует картошка-фри, в 29% — наггетсы. Аутсайдером «топ-10» же стал плов, ему отдают предпочтение всего 1,1% самых преданных уфимцев.

— Если посмотреть на кухни разных стран и регионов, представленные в ресторанах, можно также увидеть определённые географические закономерности, — добавили эксперты.

Для Уфы этой «закономерностью» стали блюда татарской кухни. А вот Казань встречный реверанс не сделала — там также национальные блюда популярнее башкирских.

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Ранее Mkset высчитывал «индекс салата Оливье» по ценам из уфимских супермаркетов и выяснил, сколько царь новогоднего стола набрал в цене.

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