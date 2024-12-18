Уфимцы променяли плов на бургеры

Posted 18 декабря, 17:23
Published 18 декабря, 17:23
Modified 18 декабря, 19:16
Updated 18 декабря, 19:16
Так, первое место в сердцах горожан надёжно занимают бургеры — без них не обходятся 42% заказов. При этом в трети покупок обязательно присутствует картошка-фри, в 29% — наггетсы. Аутсайдером «топ-10» же стал плов, ему отдают предпочтение всего 1,1% самых преданных уфимцев.
— Если посмотреть на кухни разных стран и регионов, представленные в ресторанах, можно также увидеть определённые географические закономерности, — добавили эксперты.
Для Уфы этой «закономерностью» стали блюда татарской кухни. А вот Казань встречный реверанс не сделала — там также национальные блюда популярнее башкирских.
Ранее Mkset высчитывал «индекс салата Оливье» по ценам из уфимских супермаркетов и выяснил, сколько царь новогоднего стола набрал в цене.