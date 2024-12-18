Уфимцы променяли плов на бургеры

Так, первое место в сердцах горожан надёжно занимают бургеры — без них не обходятся 42% заказов. При этом в трети покупок обязательно присутствует картошка-фри, в 29% — наггетсы. Аутсайдером «топ-10» же стал плов, ему отдают предпочтение всего 1,1% самых преданных уфимцев.