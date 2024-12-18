Уфимцев просят отказаться от красной икры

Posted 18 декабря, 07:00
Published 18 декабря, 07:00
Modified 18 декабря, 07:42
Updated 18 декабря, 07:42
Икра не только вкусная, но и достаточно питательная: она полна белков, витаминов и омега-3 жирных кислот. Однако не все так просто: есть категории людей, для которых эта закуска — не самый лучший выбор. Врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева поделилась с UfaTime.ru, кому стоит быть осторожнее с красным золотом.
В первую очередь, людям с аллергией на морепродукты лучше держаться от икры подальше. Аллергическая реакция может варьироваться от легкой сыпи до «минута до вызова скорой помощи». Аллергикам точно стоит отказаться от соблазнительной закуски.
Пациентам с диагнозом «высокий холестерин» тоже стоит держаться на расстоянии от икры. Некоторые виды могут содержать больше холестерина, чем пицца с двойным сыром.
Беременным и кормящим мамам также стоит быть осторожнее с этим деликатесом: икра может привести к пищевым отравлениям или отекам, а также вызвать аллергические реакции у малышей, что точно омрачит праздник.
Гипертоники тоже должны быть начеку: икра содержит большое количество соли, что может стать настоящим квестом для артериального давления. Кстати, и людям, имеющим проблемы с печенью или почками, врачи советуют не налегать на бутерброды с икрой.