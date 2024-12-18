Уфимцев просят отказаться от красной икры

Икра не только вкусная, но и достаточно питательная: она полна белков, витаминов и омега-3 жирных кислот. Однако не все так просто: есть категории людей, для которых эта закуска — не самый лучший выбор. Врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева поделилась с UfaTime.ru, кому стоит быть осторожнее с красным золотом.