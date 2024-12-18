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Posted 18 декабря, 07:00

Published 18 декабря, 07:00

Modified 18 декабря, 07:42

Updated 18 декабря, 07:42

Врач-диетолог из Уфы рассказала, кому стоит воздержаться от красной икры

Уфимцев просят отказаться от красной икры

18 декабря 2024, 07:00
Фото: mkset.ru.

Врач-диетолог из Уфы рассказала, кому стоит воздержаться от красной икры

Красная икра — главный деликатес на новогоднем столе каждого россиянина. Однако любимое лакомство можно есть далеко не всем, рассказала врач из Уфы в среду, 18 декабря.

Икра не только вкусная, но и достаточно питательная: она полна белков, витаминов и омега-3 жирных кислот. Однако не все так просто: есть категории людей, для которых эта закуска — не самый лучший выбор. Врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева поделилась с UfaTime.ru, кому стоит быть осторожнее с красным золотом.

В первую очередь, людям с аллергией на морепродукты лучше держаться от икры подальше. Аллергическая реакция может варьироваться от легкой сыпи до «минута до вызова скорой помощи». Аллергикам точно стоит отказаться от соблазнительной закуски.

Пациентам с диагнозом «высокий холестерин» тоже стоит держаться на расстоянии от икры. Некоторые виды могут содержать больше холестерина, чем пицца с двойным сыром.

Беременным и кормящим мамам также стоит быть осторожнее с этим деликатесом: икра может привести к пищевым отравлениям или отекам, а также вызвать аллергические реакции у малышей, что точно омрачит праздник.

Гипертоники тоже должны быть начеку: икра содержит большое количество соли, что может стать настоящим квестом для артериального давления. Кстати, и людям, имеющим проблемы с печенью или почками, врачи советуют не налегать на бутерброды с икрой.

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Ранее Mkset рассказал, где купить икру за ₽100 в Башкирии.

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