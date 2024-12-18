Уфимцев просят не пить на Новый год

С приближением новогодних праздников, сопровождающихся встречами с родными и друзьями, а также обильными пиршествах с алкоголем, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Башкортостана Татьяна Старостина развеяла популярное заблуждение. В среду, 18 декабря, в интервью порталу Ufanovosti.ru медик опровергла миф о существовании безопасных доз спиртных напитков. Она отметила, что даже один бокал вина может негативно повлиять на организм.