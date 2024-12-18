Уфимцев просят не пить на Новый год

Posted 18 декабря, 11:46
Published 18 декабря, 11:46
Modified 18 декабря, 11:50
Updated 18 декабря, 11:50
С приближением новогодних праздников, сопровождающихся встречами с родными и друзьями, а также обильными пиршествах с алкоголем, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Башкортостана Татьяна Старостина развеяла популярное заблуждение. В среду, 18 декабря, в интервью порталу Ufanovosti.ru медик опровергла миф о существовании безопасных доз спиртных напитков. Она отметила, что даже один бокал вина может негативно повлиять на организм.
— Это миф, не имеющий под собой оснований. Алкоголь — это токсичный яд. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что безопасных доз алкоголя не существует, — подчеркивает медицинский эксперт.
По словам Старостиной, только дозы этилового спирта ниже 0,01 промилле в крови можно считать относительно безопасными для здоровья, так как они вырабатываются естественным образом. Этот уровень известен как эндогенный алкоголь, который необходим для нормальных биохимических процессов в организме.
Напомним, ранее региональные власти ввели особый режим продажи спиртного в магазинах Уфы и Башкирии в новогодние праздники. Приобрести алкоголь в рознице можно будет только несколько часов в день. Например, 3 января реализация выпивки будет идти только до 17:00 по местному времени.