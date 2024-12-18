Уфимцев могут возить на метро

Posted 18 декабря, 07:43
Published 18 декабря, 07:43
Modified 18 декабря, 09:26
Updated 18 декабря, 09:26
Напомним, разговоры о строительстве метро в столице Башкортостана ведутся ещё с советских времён. Еще в прошлом веке бывший российский президент Борис Ельцин даже закладывал первый камень метрополитена, однако в 2011-м году власти чётко дали понять — этого вида транспорта в Уфе, скорее всего, не будет в обозримом будущем. Проект официально считается отменённым.
Всё дело в карстовых породах под городом — они делают практически невозможным строительство тоннелей метро.
Между тем мэр Ратмир Мавлиев указал на то, что современные технологии уже способны решить подобные проблемы. Хотя никаких обещаний и намёков на соответствующие проекты политик не давал, он также упомянул, что Уфа имеет идеальную для системы метро вытянутую форму.
— Я лично уверен, что рано или поздно оно у нас появится. Невозможного нет, — высказался Мавлиев.
А в перерывах между мечтами о метро у уфимских властей есть другие проблемы — так, продолжается в городе ремонт многострадального путепровода через реку Уфу в Шакше. Как сообщал Mkset, мост в ближайшее время ждёт полное перекрытие.