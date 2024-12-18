mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 07:43

Published 18 декабря, 07:43

Modified 18 декабря, 09:26

Updated 18 декабря, 09:26

Мэр Уфы допустил появление метро в городе

Уфимцев могут возить на метро

18 декабря 2024, 07:43
Фото: 1MI.

Мэр Уфы допустил появление метро в городе

Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев в понедельник, 16 декабря, в очередной раз прокомментировал давнюю несбыточную мечту горожан — уфимского метрополитена.

Напомним, разговоры о строительстве метро в столице Башкортостана ведутся ещё с советских времён. Еще в прошлом веке бывший российский президент Борис Ельцин даже закладывал первый камень метрополитена, однако в 2011-м году власти чётко дали понять — этого вида транспорта в Уфе, скорее всего, не будет в обозримом будущем. Проект официально считается отменённым.

Всё дело в карстовых породах под городом — они делают практически невозможным строительство тоннелей метро.

Между тем мэр Ратмир Мавлиев указал на то, что современные технологии уже способны решить подобные проблемы. Хотя никаких обещаний и намёков на соответствующие проекты политик не давал, он также упомянул, что Уфа имеет идеальную для системы метро вытянутую форму.

— Я лично уверен, что рано или поздно оно у нас появится. Невозможного нет, — высказался Мавлиев.
Шакшинский мост целиком закроют в Уфе
Узнать подробнее

А в перерывах между мечтами о метро у уфимских властей есть другие проблемы — так, продолжается в городе ремонт многострадального путепровода через реку Уфу в Шакше. Как сообщал Mkset, мост в ближайшее время ждёт полное перекрытие.

Читайте также:
«Водитель не выбрался»: автобус вылетел с дороги в БашкирииСегодня в Уфе: новогоднее настроение, метель и коммунальный адМаршрутчики разучились ездить из-за снега в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Метро#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика