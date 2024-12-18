Уфимцам назвали способы побороть предновогодний стресс

Posted 18 декабря, 14:05
Published 18 декабря, 14:05
Modified 18 декабря, 14:07
Updated 18 декабря, 14:07
Для начала, следует заранее подумать над подарками для близких и коллег. Так муки выбора новогоднего презента не будут проходить в волнении и спешке. Аналогичное следует поступить и с выбором даты украшения квартиры.
В Новый год также необходимо правильно распределить обязанности, давать себе отдохнуть, не стараться угодить всем. Немаловажно помнить и тратах — не следует бездумно тратить средства на еду и алкоголь.
Ранее Mkset сообщал о том, что врачи из Уфы рассказали, существует ли «безопасная» доза алкоголя и может ли нанести вред даже один «бокальчик» шампанского за новогодним столом.