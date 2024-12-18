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Posted 18 декабря, 14:05

Published 18 декабря, 14:05

Modified 18 декабря, 14:07

Updated 18 декабря, 14:07

Уфимцам назвали способы побороть предновогодний стресс

Уфимцам назвали способы побороть предновогодний стресс

18 декабря 2024, 14:05
Фото: 1MI.
Врачи больницы №5 Уфы в среду, 18 декабря, рассказали порталу UfaTime, как справиться с предпраздничной суетой.

Для начала, следует заранее подумать над подарками для близких и коллег. Так муки выбора новогоднего презента не будут проходить в волнении и спешке. Аналогичное следует поступить и с выбором даты украшения квартиры.

В Новый год также необходимо правильно распределить обязанности, давать себе отдохнуть, не стараться угодить всем. Немаловажно помнить и тратах — не следует бездумно тратить средства на еду и алкоголь.

Уфимцев просят не пить на Новый год
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Ранее Mkset сообщал о том, что врачи из Уфы рассказали, существует ли «безопасная» доза алкоголя и может ли нанести вред даже один «бокальчик» шампанского за новогодним столом.

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