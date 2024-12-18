Уфимским школьникам подселили уголовников

Posted 18 декабря, 16:54
Published 18 декабря, 16:54
Modified 18 декабря, 19:32
Updated 18 декабря, 19:32
Как рассказывал Mkset, учреждение призвано реабилитировать сидельцев после тюремных сроков — там им собираются помогать возвращаться к обычной жизни. Проживать в центре пробации после выхода из мест не столь отдалённых бывшие преступники смогут до 11 месяцев.
Между тем место для размещения учреждения, которое выбрали чиновники, едва ли можно назвать удачным. Реабилитировать заключённых собираются в спальном районе Черниковки, где расположены школы и детские сады. Такое соседство уфимцам, разумеется, не пришлось по душе.
Так, прямо напротив центра пробации расположен детский сад «Игроград». В паре шагов от учреждения — Уфимская детская школа искусств. В близлежащих кварталах также расположены школа №61 и гимназия №86.
Свою «радость» от появления «катастрофически нужного», по словам министра соцтруда РБ Ленары Ивановой, объекта, местные жители уже высказали в соцсетях. Кто-то предложил проводить пробацию заключённых во дворе чиновницы, другие же всерьёз опасаются, что ходить по району пешком теперь будет небезопасно.
— Ленара Иванова, пригрейте сами этих мужчин, пожалуйста!
— Чем будут заниматься с утра до вечера эти люди? Гулять и куролесить?
На вполне логичные опасения горожан уже успел ответить башкортостанский вице-премьер Азамат Абдрахманов. Как пишет Telegram-канал Mash Batash, чиновник не усмотрел никаких нарушений в выборе места размещения центра.
— Не надо смотреть на этих людей как на второстепенных, они в какой-то степени, может, даже более гуманны, нежели чем законопослушные люди, — поделился своим мнением чиновник.
Практика показывает, что далеко не все сидельцы способны вернуться к нормальной жизни. Один из самых известных примеров подобного — известный советский рецидивист из Уфы Анвар Масалимов, сидящий в тюрьмах с 1980-х с небольшими перерывами. В декабре 2024 года его очередной срок подошёл к концу, Новый год расчленитель проведёт на свободе.