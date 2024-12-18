Уфимским школьникам подселили уголовников

Практика показывает, что далеко не все сидельцы способны вернуться к нормальной жизни. Один из самых известных примеров подобного — известный советский рецидивист из Уфы Анвар Масалимов, сидящий в тюрьмах с 1980-х с небольшими перерывами. В декабре 2024 года его очередной срок подошёл к концу, Новый год расчленитель проведёт на свободе.