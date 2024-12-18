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Posted 18 декабря, 16:54

Published 18 декабря, 16:54

Modified 18 декабря, 19:32

Updated 18 декабря, 19:32

В Уфе центр заключённых открыли напротив детсада

Уфимским школьникам подселили уголовников

18 декабря 2024, 16:54
Фото: 1MI (архивное фото).

В Уфе центр заключённых открыли напротив детсада

В столице Башкирии разместили новый центр пробации заключённых, сообщили в среду, 18 декабря, в Минтруде региона — всё бы ничего, но находится социальный объект под боком у целого списка детских учреждений.

Как рассказывал Mkset, учреждение призвано реабилитировать сидельцев после тюремных сроков — там им собираются помогать возвращаться к обычной жизни. Проживать в центре пробации после выхода из мест не столь отдалённых бывшие преступники смогут до 11 месяцев.

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Между тем место для размещения учреждения, которое выбрали чиновники, едва ли можно назвать удачным. Реабилитировать заключённых собираются в спальном районе Черниковки, где расположены школы и детские сады. Такое соседство уфимцам, разумеется, не пришлось по душе.

Так, прямо напротив центра пробации расположен детский сад «Игроград». В паре шагов от учреждения — Уфимская детская школа искусств. В близлежащих кварталах также расположены школа №61 и гимназия №86.

Свою «радость» от появления «катастрофически нужного», по словам министра соцтруда РБ Ленары Ивановой, объекта, местные жители уже высказали в соцсетях. Кто-то предложил проводить пробацию заключённых во дворе чиновницы, другие же всерьёз опасаются, что ходить по району пешком теперь будет небезопасно.

— Ленара Иванова, пригрейте сами этих мужчин, пожалуйста!
— Чем будут заниматься с утра до вечера эти люди? Гулять и куролесить?

На вполне логичные опасения горожан уже успел ответить башкортостанский вице-премьер Азамат Абдрахманов. Как пишет Telegram-канал Mash Batash, чиновник не усмотрел никаких нарушений в выборе места размещения центра.

— Не надо смотреть на этих людей как на второстепенных, они в какой-то степени, может, даже более гуманны, нежели чем законопослушные люди, — поделился своим мнением чиновник.
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Практика показывает, что далеко не все сидельцы способны вернуться к нормальной жизни. Один из самых известных примеров подобного — известный советский рецидивист из Уфы Анвар Масалимов, сидящий в тюрьмах с 1980-х с небольшими перерывами. В декабре 2024 года его очередной срок подошёл к концу, Новый год расчленитель проведёт на свободе.

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