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Posted 18 декабря, 14:05

Published 18 декабря, 14:05

Modified 18 декабря, 14:07

Updated 18 декабря, 14:07

Секрет долгой молодости рассказали уфимцам

Уфимские врачи назвали лекарство от старости

18 декабря 2024, 14:05
Фото: 1MI.

Секрет долгой молодости рассказали уфимцам

Врачи госпиталя ветеранов войн Уфы в среду, 18 декабря, назвали продукты, благодаря которым силы молодости долго не покинут тело, сообщает UfaTime.

Получился у специалистов следующий список:

  1. Гречневая крупа;
  2. Оливковое масло;
  3. Тыквенные семечки;
  4. Грецкие орехи;
  5. Морепродукты и рыба;
  6. Молочные продукты;
  7. Овощи.

Эти продукты являются ценными источниками витаминов, минералов, антиоксидантов, полезных жиров и клетчатки, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов, пищеварительной системы и обмена веществ. Они помогают укрепить иммунитет, нормализовать уровень холестерина, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также способствуют снижению стресса и поддержанию общего тонуса организма.

Уфимцев просят не пить на Новый год
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Ранее Mkset сообщал о том, что врачи из Уфы рассказали, существует ли «безопасная» доза алкоголя, которую можно выпить, например, в Новый год.

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