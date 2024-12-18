Уфимские врачи назвали лекарство от старости

Posted 18 декабря, 14:05
Published 18 декабря, 14:05
Modified 18 декабря, 14:07
Updated 18 декабря, 14:07
Получился у специалистов следующий список:
Эти продукты являются ценными источниками витаминов, минералов, антиоксидантов, полезных жиров и клетчатки, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов, пищеварительной системы и обмена веществ. Они помогают укрепить иммунитет, нормализовать уровень холестерина, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также способствуют снижению стресса и поддержанию общего тонуса организма.
Ранее Mkset сообщал о том, что врачи из Уфы рассказали, существует ли «безопасная» доза алкоголя, которую можно выпить, например, в Новый год.