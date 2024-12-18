Уфимские Бонни и Клайд украли Новый год

Posted 18 декабря, 14:08
Published 18 декабря, 14:08
Modified 18 декабря, 14:10
Updated 18 декабря, 14:10
Инцидент случился в самом центре Уфы, на улице Тукаева. Камеры в одном из дворов записали, как парень с девушкой в тёмное время суток осматривают ряд высаженных елей, осматриваясь по сторонам.
В какой-то момент злоумышленники скрываются из зоны видимости камеры, а назад возвращаются уже со срубленной елью.
— Молодые люди срубили ёлку, которую заботливо растили шесть лет. Люди, цените и уважайте труд людей, которые за свой счёт украшают наши улицы, — написал автор ролика.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии лесничий покровительствовал незаконной вырубке деревьев — за небольшую сумму участковый позволял бизнесмену наносить природе непоправимый вред.