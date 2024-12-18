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Posted 18 декабря, 14:08

Published 18 декабря, 14:08

Modified 18 декабря, 14:10

Updated 18 декабря, 14:10

Вандалы срубили и похитили ёлку в Уфе

Уфимские Бонни и Клайд украли Новый год

18 декабря 2024, 14:08
Фото: Ufa_rb/Telegram.

Вандалы срубили и похитили ёлку в Уфе

В столице Башкирии молодая пара под покровом ночи совершила возмутивший горожан акт вандализма — рассказали очевидцы в соцсетях в среду, 18 декабря.

Инцидент случился в самом центре Уфы, на улице Тукаева. Камеры в одном из дворов записали, как парень с девушкой в тёмное время суток осматривают ряд высаженных елей, осматриваясь по сторонам.

В какой-то момент злоумышленники скрываются из зоны видимости камеры, а назад возвращаются уже со срубленной елью.

— Молодые люди срубили ёлку, которую заботливо растили шесть лет. Люди, цените и уважайте труд людей, которые за свой счёт украшают наши улицы, — написал автор ролика.
Видео: Ufa_rb/Telegram.
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