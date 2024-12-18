Убийца уснул на месте преступления в Уфе

Posted 18 декабря, 15:09
Published 18 декабря, 15:09
Modified 18 декабря, 15:11
Updated 18 декабря, 15:11
Трагедия случилась, когда уфимец распивал горячительные напитки с 47-летней женщиной.
Как пояснили в Следственном комитете, в ходе посиделок хозяйка квартиры в ходе знакомства упомянула некого криминального авторитета. Что именно не понравилось гостю — неясно, но вслед за разговором о «блатном» уфимце между участниками банкета завязалась перепалка.
Ругань быстро перешла в рукоприкладство, в какой-то момент мужчина схватился на нож и расправился с собутыльницей. Её бездыханное тело убийца уложил на диван, а сам лёг спать. Наутро свидетелем картины стала 22-летняя дочь погибшей. Та вызвала «112».
Стражи порядка задержали подозреваемого, во всём содеянном он сознался. Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей — в биографии мужчины имеются суды за два убийства.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой мужчина устроил в доме пожар, чтобы расправиться с женой и получить новую квартиру как погорелец.