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Posted 18 декабря, 15:09

Published 18 декабря, 15:09

Modified 18 декабря, 15:11

Updated 18 декабря, 15:11

Рецидивист зарезал собутыльницу в Уфе

Убийца уснул на месте преступления в Уфе

18 декабря 2024, 15:09
Фото: Следственный комитет.

Рецидивист зарезал собутыльницу в Уфе

Пьяной поножовщиной закончился вечер в одной из уфимских квартир, сообщили в среду, 18 декабря, в башкортостанском управлении Следственного комитета.

Трагедия случилась, когда уфимец распивал горячительные напитки с 47-летней женщиной.

Как пояснили в Следственном комитете, в ходе посиделок хозяйка квартиры в ходе знакомства упомянула некого криминального авторитета. Что именно не понравилось гостю — неясно, но вслед за разговором о «блатном» уфимце между участниками банкета завязалась перепалка.

Ругань быстро перешла в рукоприкладство, в какой-то момент мужчина схватился на нож и расправился с собутыльницей. Её бездыханное тело убийца уложил на диван, а сам лёг спать. Наутро свидетелем картины стала 22-летняя дочь погибшей. Та вызвала «112».

Стражи порядка задержали подозреваемого, во всём содеянном он сознался. Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей — в биографии мужчины имеются суды за два убийства.

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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой мужчина устроил в доме пожар, чтобы расправиться с женой и получить новую квартиру как погорелец.

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