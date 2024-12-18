Убийца уснул на месте преступления в Уфе

Как пояснили в Следственном комитете, в ходе посиделок хозяйка квартиры в ходе знакомства упомянула некого криминального авторитета. Что именно не понравилось гостю — неясно, но вслед за разговором о «блатном» уфимце между участниками банкета завязалась перепалка.