ТОП-5 зимних травм

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Зима — горячий период для травматологов. Снегопад, гололед и зимние развлечения приводят к тому, что опасность получить повреждения увеличивается в разы не только при падении. Мы подготовили карточки с самыми частыми, по статистике СОГАЗа, зимними травмами, чтобы по возможности предостеречь вас.

Но лучше подготовиться к опасному сезону и оформить полис от несчастного случая, по которому можно получить компенсацию в случае травмы. https://shop.sogaz.ru/accident/persona_universal/?ysclid=m42stfwngq508881056 Переломы костей кисти Зимой чаще всего связаны с падением на вытянутую руку. Важно уметь правильно падать. При падении не выставляйте руки вперед, а старайтесь сгруппироваться: втяните голову, прижмите локти к корпусу, согните колени. Не держите руки в карманах, они должны быть по возможности свободными, чтобы снизить риски. Переломы и вывихи голени Часто вызваны падением на скользкой поверхности. Главная профилактика — правильная обувь. Она должна быть подходящей по размеру, устойчивой и иметь ребристую подошву против скольжения. Если скользкого участка дороги не избежать, используйте специальную технику ходьбы: немного согните колени, чуть наклонитесь вперед и двигайтесь скользя, чтобы подошва постоянно имела сцепление с поверхностью. Растяжения мышц и связок Для такой травмы достаточно неудачно наступить или подвернуть ногу. Держитесь за поручни во время спуска по лестнице. Хорошей профилактикой будет осмотрительность и укрепление мышц с помощью физических упражнений. Главное правило зимнего передвижения — отсутствие спешки. Переломы и вывихи бедра Если сгруппироваться при падении не получилось, постарайтесь максимально расслабить мышцы, чтобы защититься от переломов. Не пытайтесь встать, если чувствуете острую боль, чтобы не усугубить положение. Сотрясение головного мозга Во время падения назад не забывайте о группировке: подбородок прижмите к груди. Удар затылком о лед часто может привести к кратковременной потере сознания, в этом случае или при головокружении обязательно обратитесь к врачу.