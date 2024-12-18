mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 19:00

Published 18 декабря, 19:00

Modified 18 декабря, 19:06

Updated 18 декабря, 19:06

Сегодня в Уфе: закрытие Шакшинского моста и схема долгожданного метро

Сегодня в Уфе: закрытие Шакшинского моста и схема долгожданного метро

18 декабря 2024, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест Mkset к четвергу, 19 декабря.

Погода в Уфе

В четверг, 19 декабря, в столице Башкирии ожидается умеренная облачность. Небольшой снегопад ожидается ночью, в светлое время суток — без осадков.

Скорость потоков ветра составит от 5 до 10 м/с, однако местами порывы будут достигать и 14 м/с. Ночью похолодает до -6… -8°C, днём воздух разогреется до -4°C… -6°C.

Здание XIX века смогут снести в Уфе
Узнать подробнее

Отключения воды в Уфе

В четверг, 19 декабря, отключения воды затронут Советский район Уфы.

С 10:30 до 18:30:

  • Комсомольская, 19, 19/1, 21, 21/1;
  • проспект Октября, 8/1, 10/1, 12/2.

Итого: один центральный тепловой пункт и шесть жилых домов.

Известна программа новогодних мероприятий в Уфе
Узнать подробнее

Перекрытия дорог в Уфе

  • Капитальный ремонт Шакшинского моста продолжается — две из четырёх полос путепровода остаются закрытыми вплоть до конца декабря. С точной датой полноценного запуска моста власти региона пока не определились;
  • На улице Ульяновых до 23 декабря закрыта половина проезжей части — на отрезке от дома №65/1 до проходной КПП;
  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря;
  • Кратковременное закрытие Шакшинского моста власти также запланировали на четверг, 19 декабря — с 13:00 до 15:00.
Как из этого выросло это: тест по детским фото vip-персон Уфы
Узнать подробнее

Новогодняя фотолокация

Продолжаем рассказывать, где в Уфе можно сделать новое фото для соцсетей, чтобы пополнить профиль праздничными кадрами и напитаться новогодней атмосферой.

Аллею в районе Горсовета украсили гирляндами — праздничная иллюминация теперь создаёт в этой части Уфы красивейший пейзаж и идеальный фон для фотографий.

Новогодние мероприятия в Уфе

В четверг, 19 декабря, утром в столице Башкирии пройдут несколько детских праздничных мероприятий:

  • Сказка «Две Бабы Яги» (6+) (Молодёжный театр, Ленина 62);
  • Новогодние приключения в музее (6+) (Национальный музей РБ, Советская 14);
  • Новогодний спектакль «Снеговик и Солнышко» (6+) (Театр кукол, проспект Октября 158).
Тест «со звёздочкой»: Уфа, ты просто космос
Узнать подробнее

Несбыточная мечта уфимцев

Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев на минувшей пресс-конференции в очередной раз прокомментировал давнюю несбыточную мечту горожан — уфимского метрополитена.

Напомним, разговоры о строительстве метро в столице Башкортостана ведутся ещё с советских времён. Еще в прошлом веке бывший российский президент Борис Ельцин даже закладывал первый камень метрополитена, однако в 2011-м году власти чётко дали понять — этого вида транспорта в Уфе, скорее всего, не будет в обозримом будущем. Проект официально считается отменённым.

Всё дело в карстовых породах под городом — они делают практически невозможным строительство тоннелей метро.

Между тем мэр Ратмир Мавлиев указал на то, что современные технологии уже способны решить подобные проблемы. Хотя никаких обещаний и намёков на соответствующие проекты политик не давал, он также упомянул, что Уфа имеет идеальную для системы метро вытянутую форму.

— Я лично уверен, что рано или поздно оно у нас появится. Невозможного нет, — высказался Мавлиев.
Метро УфыМетро Уфы
Метро Уфы.
Фото: https://vk.com/wall-25307495_95177
Уфа стала центром феминизма
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода на выходные в Уфе заставит достать купальникиВ Мурманской области столкнулись поездаУбийца уснул на месте преступления в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Отключение воды#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Дорожные работы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Янаул#Новогодние мероприятия#Новогодние фотозоны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика