Сегодня в Уфе: закрытие Шакшинского моста и схема долгожданного метро

Posted 18 декабря, 19:00
Published 18 декабря, 19:00
Modified 18 декабря, 19:06
Updated 18 декабря, 19:06
В четверг, 19 декабря, в столице Башкирии ожидается умеренная облачность. Небольшой снегопад ожидается ночью, в светлое время суток — без осадков.
Скорость потоков ветра составит от 5 до 10 м/с, однако местами порывы будут достигать и 14 м/с. Ночью похолодает до -6… -8°C, днём воздух разогреется до -4°C… -6°C.
В четверг, 19 декабря, отключения воды затронут Советский район Уфы.
С 10:30 до 18:30:
Итого: один центральный тепловой пункт и шесть жилых домов.
Продолжаем рассказывать, где в Уфе можно сделать новое фото для соцсетей, чтобы пополнить профиль праздничными кадрами и напитаться новогодней атмосферой.
Аллею в районе Горсовета украсили гирляндами — праздничная иллюминация теперь создаёт в этой части Уфы красивейший пейзаж и идеальный фон для фотографий.
В четверг, 19 декабря, утром в столице Башкирии пройдут несколько детских праздничных мероприятий:
Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев на минувшей пресс-конференции в очередной раз прокомментировал давнюю несбыточную мечту горожан — уфимского метрополитена.
Напомним, разговоры о строительстве метро в столице Башкортостана ведутся ещё с советских времён. Еще в прошлом веке бывший российский президент Борис Ельцин даже закладывал первый камень метрополитена, однако в 2011-м году власти чётко дали понять — этого вида транспорта в Уфе, скорее всего, не будет в обозримом будущем. Проект официально считается отменённым.
Всё дело в карстовых породах под городом — они делают практически невозможным строительство тоннелей метро.
Между тем мэр Ратмир Мавлиев указал на то, что современные технологии уже способны решить подобные проблемы. Хотя никаких обещаний и намёков на соответствующие проекты политик не давал, он также упомянул, что Уфа имеет идеальную для системы метро вытянутую форму.
— Я лично уверен, что рано или поздно оно у нас появится. Невозможного нет, — высказался Мавлиев.