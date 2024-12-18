Сегодня в Уфе: закрытие Шакшинского моста и схема долгожданного метро

Напомним, разговоры о строительстве метро в столице Башкортостана ведутся ещё с советских времён. Еще в прошлом веке бывший российский президент Борис Ельцин даже закладывал первый камень метрополитена, однако в 2011-м году власти чётко дали понять — этого вида транспорта в Уфе, скорее всего, не будет в обозримом будущем. Проект официально считается отменённым.