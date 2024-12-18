«Салават Юлаев» против «Ак Барса»: где смотреть и кто победит

Posted 18 декабря, 04:40
Published 18 декабря, 04:40
Modified 18 декабря, 04:40
Updated 18 декабря, 04:40
На льду «Татнефть Арены» в 21:30 по уфимскому времени пройдет первый матч седьмой выездной серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с казанским «Ак Барсом». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Уфимцы занимают вторую строчку на Востоке с 48 очками после 33 матчей. Победная серия команды насчитывает уже шесть матчей подряд. За это время «Салават Юлаев» обыграл таких соперников, как «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Северсталь».
Казанский клуб, в свою очередь, располагается на третьем месте с 44 баллами. Несмотря на недавнее поражение от уфимцев в овертайме (2:3), команда уверенно движется к лидерству Востока. В последних пяти играх казанцы одержали четыре победы, включая впечатляющий камбэк против «Витязя», когда они отыгрались с 0:3 до 5:3.
Статистика встреч между этими двумя командами насчитывает уже 99 матчей. На данный момент преимущество на стороне казанцев — они выиграли 51 раз (включая восемь побед в овертайме и восемь по буллитам). Уфимцы же одержали 48 побед (семь из них в овертайме и четыре по буллитам). Матч 18 декабря станет сотой схваткой «зелёного дерби».
Букмекеры оценивают шансы команд довольно близко. Победа «Ак Барса» предлагается за коэффициент 2.35, ничья — за 3.80, а успех уфимцев — за 2.85. Если сделать ставку на тотал больше 5.5 шайб, то коэффициент составит 2.30; на тотал меньше — всего лишь 1.60.