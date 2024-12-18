«Салават Юлаев» против «Ак Барса»: где смотреть и кто победит

Статистика встреч между этими двумя командами насчитывает уже 99 матчей. На данный момент преимущество на стороне казанцев — они выиграли 51 раз (включая восемь побед в овертайме и восемь по буллитам). Уфимцы же одержали 48 побед (семь из них в овертайме и четыре по буллитам). Матч 18 декабря станет сотой схваткой «зелёного дерби».