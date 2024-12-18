mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 04:40

Published 18 декабря, 04:40

Modified 18 декабря, 04:40

Updated 18 декабря, 04:40

«Салават Юлаев» против «Ак Барса»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Ак Барса»: где смотреть и кто победит

18 декабря 2024, 04:40
Фото: 1MI.
В среду, 18 декабря, в Казани состоится матч между ХК «Ак Барс» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Татнефть Арены» в 21:30 по уфимскому времени пройдет первый матч седьмой выездной серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с казанским «Ак Барсом». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Салават Юлаев

Уфимцы занимают вторую строчку на Востоке с 48 очками после 33 матчей. Победная серия команды насчитывает уже шесть матчей подряд. За это время «Салават Юлаев» обыграл таких соперников, как «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Северсталь».

«Салават Юлаев» прервал победную серию «Ак Барса»
Узнать подробнее

Ак Барс

Казанский клуб, в свою очередь, располагается на третьем месте с 44 баллами. Несмотря на недавнее поражение от уфимцев в овертайме (2:3), команда уверенно движется к лидерству Востока. В последних пяти играх казанцы одержали четыре победы, включая впечатляющий камбэк против «Витязя», когда они отыгрались с 0:3 до 5:3.

История противостояний

Статистика встреч между этими двумя командами насчитывает уже 99 матчей. На данный момент преимущество на стороне казанцев — они выиграли 51 раз (включая восемь побед в овертайме и восемь по буллитам). Уфимцы же одержали 48 побед (семь из них в овертайме и четыре по буллитам). Матч 18 декабря станет сотой схваткой «зелёного дерби».

Прогнозы букмекеров

Букмекеры оценивают шансы команд довольно близко. Победа «Ак Барса» предлагается за коэффициент 2.35, ничья — за 3.80, а успех уфимцев — за 2.85. Если сделать ставку на тотал больше 5.5 шайб, то коэффициент составит 2.30; на тотал меньше — всего лишь 1.60.

Уфимский хоккеист поставил рекорд НХЛ
Узнать подробнее
Читайте также:
Новогодний городок откроют 20 декабря в УфеЗоопарк в Уфе займёт 4,7 гаБашкирский мёд покорил Казань
#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Хоккей#Благовещенск#КХЛ#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Прогнозы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Салават Юлаев#Букмекеры#Трансляции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика